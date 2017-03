Dupla é presa suspeita de alugar táxi para praticar assaltos, em Manaus

Um dos locais assaltados foi uma loja de marmoraria, no Dom Pedro. Segundo a PC, veículo foi alugado uma semana antes do caso e pode ter sido usado para outros roubos

Ricardo e Luiz foram indiciados pelo crime de roubo majorado e serão encaminhados ao CDPM. Foto: Reinaldo Okita

Manaus - Luiz Fernando da Silva Prestes, 21, e Ricardo de Queiroz Barros, 35, foram presos, nesta quarta-feira (15), suspeitos de alugar táxi para praticar assaltos na capital. De acordo com o coordenador do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Guilherme Torres, a dupla e um outro suspeito, que ainda não foi preso e não teve o nome divulgado, alugaram o táxi por R$ 100 a diária, em outubro do ano passado. Um dos locais invadidos pelo trio foi uma loja de marmoraria, localizada no Dom Pedro, zona centro-oeste, ao lado da Delegacia Geral (DG).

O delegado explicou que o veículo foi alugado do próprio empresário, que tinha a concessão do táxi. O veículo foi alugado, ainda segundo o delegado, uma semana antes do assalto na marmoraria e a polícia não descarta a suspeita de que usaram o táxi para outros roubos.

"Eles foram tão ousados que alugaram o carro no nome deles e vieram roubar a loja ao lado da instituição (Delegacia Geral). Chegamos até eles por meio de uma placa identificada pelas câmeras de segurança, foi aí que descobrimos que eles haviam alugado o táxi", disse Torres.

Ricardo foi preso na Avenida André Araújo, bairro Aleixo, zona centro-sul, em cumprimento a um mandado de prisão. Já Luiz Fernando foi preso pela Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV).

Ricardo e Luiz foram indiciados pelo crime de roubo majorado. Eles serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDPM), onde ficarão à disposição da justiça.