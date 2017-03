Dupla é presa suspeita de furtar objetos de escritório jurídico, no Centro

Consta do BO que os criminosos furtaram objetos avaliados em R$ 20 mil, no dia 4 deste mês. Segundo a PC, funcionário deu a chave do local a um dos suspeitos

Caso foi registrado no 24º DIP. Foto: Divulgação/PC

Manaus - Yago Robert Maia Pereira, 25, e Ali Sena Bazi Júnior, 34, foram presos, na última quarta-feira (15), envolvidos em furto de objetos de um escritório jurídico, localizado na Rua Silva Ramos, Centro de Manaus. As investigações tiveram início após o proprietário do escritório registrar um Boletim de Ocorrência (BO), no dia 4 deste mês, informando o furto de objetos do local avaliados em R$ 20 mil.

Segundo o delegado Aldeney Goes, do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), as prisões ocorreram em cumprimento a mandado expedido na última terça-feira (14). Yago foi localizado em uma residência situada na Rua Tapajós, Centro da capital. Já Ali foi interceptado na casa onde morava, situada na Rua Luiz Antony, também no Centro da cidade, com aproximadamente um quilo de entorpecentes, entre cocaína e maconha.

Segundo o delegado, Mailson Jorge Rabelo Valente, 28, servente do escritório, teria dado a chave do local para que Yago cometesse o crime, a mando de Ali, que ordenou que a dupla praticasse o furto para arrecadar dinheiro para reativação de ponto de comercialização de drogas comandado por Ali. A polícia continua as buscas pelo servente.

Ainda de acordo com o delegado, Ali responde a quatro processos por tráfico de drogas e um por receptação. Yago tem passagem por tráfico de drogas e furto. Dessa vez, Ali foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e indiciado por tráfico e receptação. Yago foi indiciado por furto qualificado, financiamento ao tráfico de drogas e associação criminosa.

Ali foi conduzido à Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, na zona sul. Ao término dos procedimentos cabíveis, ele e o comparsa serão conduzidos ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irão permanecer à disposição da Justiça, as buscas por Mailson continuam.