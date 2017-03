Dupla é presa suspeita de matar agricultor com golpes de remo e faca, em Lábrea

Segundo a PM, os dois homens confessaram que mataram o agricultor por vingança, porque a vítima tinha discutido com a mãe de um deles. Crime ocorreu no dia 8 deste mês

Os suspeitos foram indiciados pelo crime de homicídio qualificado e seguem à disposição da justiça. Fotos: Divulgação/PM

Manaus - Kervison Mendes do Nascimento, 19, e Antonio Mendes do Nascimento, conhecido como "Baby", 37, foram presos, nesta sexta-feira (17), suspeitos de matar, a golpes de remo e faca, o agricultor Ronaldo Souza dos Santos, 35, durante uma bebedeira dentro de uma canoa, em um igarapé no município de Lábrea (distante 702 quilômetros da capital). As informações foram confirmadas pelo tenente Laurênio Silva, da 4ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) de Lábrea. Conforme Laurênio, o crime ocorreu no dia 8 deste mês, mas o corpo da vítima foi encontrado somente no dia 12 dentro do igarapé.

De acordo com o tenente, depois de presos, os dois suspeitos confessaram que mataram o agricultor por vingança, porque a vítima tinha discutido com a mãe de Kervison. "Conseguirmos chegar até a dupla depois de um trabalho de inteligência da PM de Labrea. Iniciamos as buscas após a familiar registrar um boletim de ocorrência, relatando o desaparecimento", disse.

Segundo o tenente Laurênio, os suspeitos contaram que estavam bebendo com Ronaldo, quando passaram a agredi-lo com golpes de remo. "Segundo os suspeitos, a vítima caiu na água. Eles chamaram ele para a canoa dizendo que iam parar com as agressões, mas quando o Ronaldo tentou embarcar eles esfaquearam a vítima, que morreu no Igarapé", comentou.

A faca usada no crime foi apreendida. Apesar de terem os mesmos sobrenomes, os dois suspeitos não têm nenhum parentesco, segundo o tenente Laurênio Silva. Kervison e Antonio foram levados para a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Labrea, onde foram indiciados pelo crime de homicídio qualificado e seguem à disposição da Justiça do município, segundo o tenente Laurênio.