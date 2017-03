Dupla é presa suspeita de oferecer drogas a policial militar, em Tapauá

Prisão aconteceu durante a Operação Paz, nesse fim de semana. Durante a revista, foram encontrados com a dupla 15 porções de maconha e R$ 269

Dupla foi presa após um trabalho investigativo em um clube noturno de Tapauá. Foto: Divulgação/PM

Manaus - Douglas Sarilio Duarte, 18, e Alexandro Lima Duarte, 19, foram presos, no último domingo (12), suspeitos de oferecer drogas a um policial militar, durante a operação Paz, no município de Tapauá (distante a 448 quilômetros de Manaus), de acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Militar (PM).

De acordo com o tenente Laurênio Silva, comandante da 4ª Companhia Interativa de Polícia Militar (CIPM), a dupla foi presa após um trabalho investigativo em um clube noturno de Tapauá.

De acordo com o tenente da PM, a equipe de inteligência da 4ª CIPM enviou um policial militar à paisana, que entrou no clube, onde estaria traficantes de drogas. Segundo o PM, em determinado momento, os suspeitos já identificados pelo policial ofereceram droga ao militar, que deu voz de prisão.

Durante a revista foram encontrados com eles 15 porções de maconha e R$ 269. A dupla foi autuada por tráfico de drogas na Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tapauá, e está a disposição da Justiça.