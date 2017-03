Dupla é presa ao tentar embarcar com 12 kg de drogas coladas no corpo, no aeroporto de Manaus

Em depoimento à PF, as presas disseram que iriam receber recompensa de R$ 5 mil pelo transporte da droga

Droga estava escondida sob os vestidos das mulheres. Foto: Divulgação/ PF

Manaus - Duas mulheres, de 18 e 24 anos, foram presas pela Polícia Federal, no aeroporto de Manaus, ao tentar embarcar em um voo para Brasília com 12 quilos de maconha que estavam colados no corpo, na madrugada desta quarta-feira (29).

De acordo com a PF, a droga estava dividida em 10 volumes, que estavam ocultos sob as roupas das mulheres.

Em depoimento à PF, as presas disseram que iriam receber recompensa de R$ 5 mil pelo transporte da droga. Afirmaram, ainda, que já haviam transportado drogas coladas no corpo em outras oportunidades.