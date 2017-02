Dupla é presa por vender e armazenar drogas em apartamentos do Conjunto Viver Melhor

Edgar Pinto Monteiro Junior, 21, e Nardson Silva foram presos nesta sexta-feira. Foto: Divulgação/ PM

Manaus - Edgar Pinto Monteiro Junior, 21, e Nardson Silva de Alencar, 24, foram presos por policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), na tarde desta sexta-feira. De acordo com o capitão Renan Carvalho, eles foram presos após terem sido flagrados vendendo e armazenando droga em apartamentos do Conjunto Viver Melhor 3, no Nova Cidade, zona norte de Manaus. Com a dupla foram apreendidas cerca de 250 gramas de entorpecente, entre maconha e cocaína. Nardson comandava o tráfico no local.

Conforme o capitão, os policiais chegaram ao local após denúncias. As informações indicavam que homens guardavam e vendiam droga em apartamentos e atraiam os clientes a partir de uma barraca de vídeogame. Quando os policiais chegaram ao endereço, encontraram Edgar. Durante revista apreenderam no bolso dele 5 gramas de droga.

Em seguida, Edgar levou os policiais ao apartamento 303, Bloco 37, onde morava. No local, a equipe encontrou cerca de 100 gramas de cocaína. Aos policiais o suspeito informou que guardava a droga para Nardson.

A equipe foi foi ao apartamento 103, Bloco 26, onde o suspeito morava. No imóvel a polícia apreendeu mais 200 gramas de maconha tipo skunk. Os dois foram presos e levados ao 15 Distrito Integrado de Polícia ( DIP) e apresentados por tráfico de drogas.