Dupla rouba cerca de R$ 300 mil em jóias e relógios após assalto em condomínio de luxo

Dupla invadiu casa localizada no condomínio Alpha Gardem, no bairro Parque das Laranjeiras, zona centro-sul. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - "Meus filhos estavam dormindo. Não fizeram nada com eles porque eu pedi muito". A declaração é de uma contadora, de 41 anos, que teve a casa, localizada no condomínio Alpha Gardem, na Avenida Professor Nilton Lins, bairro Parque das Laranjeiras, zona centro-sul, invadida por dois criminosos armados, na madrugada desta sexta-feira (24). A dupla fugiu do local no carro da família levando cerca de R$ 300 mil em jóias e relógios.

A contadora disse que a família estava dormindo quando os suspeitos invadiram a residência. Segundo ela, a dupla entrou depois de ter arrombado uma janela. Em seguida, os criminosos renderam ela e o marido, um RP de 50 anos.

De acordo com a contadora, os filhos do casal, de dois e quatro anos, ficaram dormindo em um dos quartos da casa enquanto a dupla praticava o roubo. "Eles viram meus filhos, mas graças a Deus não fizeram nada com eles porque eu pedi muito", lembrou.

Ainda segundo a contadora, à procura de dinheiro, a dupla revirou toda a casa e encontraram relógios e jóias, avaliados em R$ 300 mil. Após ter roubado os objetos, a dupla roubou o carro da família, modelo Spin, vermelho, de placa não divulgada, e saiu pela guarita do condomínio sem ser identificados.

O veículo levado pelos suspeitos, segundo informações da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), responsável pelas investigações, foi localizado, por volta das 9h, na Rua Barão de Solimões, ainda no Parque das Laranjeiras.

Na tarde desta sexta-feira, os vigilantes que estavam trabalhando na guarita do condomínio foram ouvidos na DERFV. De acordo com a assessoria da Polícia Civil, o delegado Péricles Nascimento não pode falar sobre o caso para não prejudicar as investigações.