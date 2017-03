Dupla suspeita de praticar assaltos é presa com arma e moto roubada, em Manaus

Os suspeitos foram presos na Rua Javari, loteamento São Luiz, no Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus. Foto: Reinaldo Okita

Manaus - Josinei dos Santos Fonseca, 24, que foi liberado em audiência de custódia há cerca de 30 dias, voltou a ser preso, na tarde desta segunda-feira (13), por porte ilegal de arma e receptação. Ele foi detido com Igor Pinto de Souza, 20, na Rua Javari, loteamento São Luiz, no Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus, pela Polícia Militar (PM). O caso foi registrado no 18 DIP.

Conforme informações da assessoria da PM, por volta das 13h, o sargento PM Manoel Lopes recebeu uma denúncia de que dois homens estavam praticando assaltos no bairro Colônia Terra Nova, em uma motocicleta roubada, modelo Honda Fan 125, cor preta e placa JXU 7276.

Após as buscas, os policiais conseguiram prender Josinei e Igor. Durante a abordagem, a equipe policial encontrou com os suspeitos um revólver calibre 38 com 5 munições intactas e tres deflagradas.

De acordo com o delegado Jone Cley, do 18º Distrito Integrado de Polícia, Igor e Josinei foram autuados por porte ilegal de arma e receptação, e serão encaminhados para a audiência de custódia.

De acordo com o delegado, os suspeitos informaram à polícia que compraram a moto por R$ 200. Conforme Jone Cley, a moto havia sido furtada do pátio da Fundação Cecom, em dezembro do ano passado.