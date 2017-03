Dupla suspeita de praticar arrastão é presa com moto roubada no Coroado

Dupla é suspeita de praticar arrastão na zona leste de Manaus. Foto: Reprodução/Álisson Castro

Manaus - Bruno da Silva Damasceno, 21, e Jhon Vagner Souza da Silva, 25, foram presos, na tarde deste domingo (5), em uma moto roubada, na Avenida Brasília, bairro Coroado, zona leste da capital. De acordo com o sargento Frank Reinaldo, da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a dupla estava trafegando na via e tentou fugir quando avistou a viatura. “Ao ver a viatura, eles entraram em fuga e quando conseguimos abordá-los, eles entraram em luta corporal comigo e com meu parceiro”, disse.

O sargento informou ainda que a dupla afirmou que estava se preparando para praticar roubos. “Soubemos aqui na delegacia que a moto foi usada para fazer arrastão ontem à noite (sábado, 4). Quando perguntamos o que iriam fazer com a moto, disseram que iram começar a fazer arrastão no Coroado”, completou o sargento.

Consta no site do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) que Bruno foi preso, em janeiro do ano passado, por tráfico de drogas e Jhon, vulgo ‘Dois Reais’, já esteve preso por homicídio.

Segundo a vítima do roubo da moto, a auxiliar de serviços gerais Cristian da Silva Nunes, 32, uma dupla estava fazendo arrastão na comunidade Novo Reino, bairro Tancredo Neves, zona leste, em uma moto, quando um carro bateu no veículo e, ao cair, eles abordaram a vítima para fugir.

“Um deles apontou uma arma para mim, eles vinham em uma moto Broz sem placa e chegaram a dar um tiro em minha direção, mas não acertaram”, disse.

De acordo com o marceneiro Arlison Sousa Borges, 33, a dupla que roubou a moto havia roubado também, momentos antes, clientes de um bar localizado na Rua Benedito Lira, na comunidade Novo Reino. “Eu tava tomando uma cerveja quando eles chegaram. Um estava armado e disse para ninguém correr e foram recolhendo tudo. De mim, levaram o celular e minha carteira”, disse.

Outras vítimas também registraram Boletim de Ocorrência no 14ª Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde a recuperação da moto foi registrada. A polícia ainda não confirmou se a dupla responsável pelo arrastão é a mesma que foi presa com a moto roubada.