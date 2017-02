Duplo homicídio e homem morto por golpe de faca são registrados na zona norte

Rodrigo Marques Braga morreu após dar entrada no Hospital e Pronto-Socorro Dr. Platão Araújo. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - Um homem de 29 anos e um casal foram mortos, na madrugada deste sábado (18). O duplo homicídio ocorreu na Rua São Sebastião, Comunidade Paraíso Verde, bairro Lago Azul, zona norte. Keullen Paz Arantes, 19, foi morto com quatro tiros no rosto enquanto a companheira dele, Ana Lucia da Silva Queiroz, 25, levou seis tiros também no rosto. Não há suspeitos do crime registrado na Delegacia de Homicídios e Sequestros (DEHS).

Já o homem de 29 anos foi atingido com um golpe de arma branca no abdômen após discussão na casa onde bebia com amigos, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. Rodrigo Marques Braga era eletricista e morreu após dar entrada no Hospital e Pronto-Socorro Dr. Platão Araújo, às 4h. O suspeito identificado como Leopoldo Feitosa Borges, 23, foi preso.