Eletricista é preso por matar garota de programa com golpe 'mata-leão'

Salmo Lopes de Oliveira, 38, foi preso após se entregar na manhã desta terça-feira. Foto: Raquel Miranda

Manaus - O eletricista Salmo Lopes de Oliveira, 38, responsável pela morte por asfixia de Hellem Cristina Almeida de Araújo, 28, no último dia 23 de março na Rua Bem-Te-Vi, bairro Cidade de Deus, foi preso em cumprimento a mandado de prisão por homicídio após se apresentar no prédio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

A polícia havia identificado o suspeito pela divulgação de imagens de câmeras de circuitos internos das proximidades da residência de Salmo, que mostra Hellem, ainda em vida, andando com o homem. A ordem judicial em nome de Salmo foi já havia sido expedida no dia 29 de março deste ano, pela juíza Themis Catunda de Souza Lourenço, do Plantão Criminal.

Segundo informações da Polícia Civil, Hellem era prostituta e havia sido contratada por Salmo para um programa. No local, ele deixou 400 reais em uma cômoda e ao voltar do banho sentiu falta do dinheiro. Hellem, que ainda estava na casa, afirmou não ter roubado o valor, mas Salmo, inconformado, deu um golpe conhecido como “mata-leão”, que a imobilizou e a asfixiou até a morte. Em seguida, Salmo encontrou o dinheiro no sutiã de Hellem.

“Seguindo a linha de investigação, chegamos à residência do autor. No período da madrugada, em que supostamente Salmo iria trabalhar, a vítima foi encontrada morta na frente de sua casa.”, acrescentou o delegado Torquato Mozer, da DEHS.

O delegado afirmou em coletiva que o marido de Hellem desconhecia as causas do crime.

Salmo foi indiciado por homicídio qualificado e será encaminhado ao Centro de Detenção Provisório Masculino (CDPM).