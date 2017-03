Eletricista suspeito de estuprar adolescente usava perfil falso para atrair vítimas, diz PM

Segundo a PM, o suspeito atraía as adolescentes com promessa de emprego, em Manaus. Ele foi preso e liberado para responder ao inquérito em liberdade

Suspeito foi liberado para responder ao inquérito em liberdade. Foto: Jucélio Paiva

Manaus - O eletricista Leonardo Ferreira Barbosa, 35, foi preso, na tarde desta quarta-feira (8), suspeito de estuprar uma estudante de 14 anos, do 4º Colegio Militar da Polícia Militar (CMPM). O estupro ocorreu há vinte dias e o homem foi abordado, nesta quarta-feira, após marcar um segundo encontro com a adolescente, na Avenida Carvalho Leal, bairro Cachoeirinha, zona sul, de acordo com informações da delegada Luciana Shelzia, da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

Conforme a delegada da Depca, o eletricista foi indiciado por estupro de vulnerável e favorecimento a prostituição, por ter oferecido dinheiro para manter relações sexuais com a adolescente, e foi liberado para responder ao inquérito em liberdade.

"Vamos pedir a prisão preventiva do suspeito. A vítima contou que o estupro ocorreu no mês passado quando ela ainda tinha 13 anos. A adolescente não contou nada para os pais, mas solicitamos todos os exames e serviços necessários", disse a delegada.

Segundo o tenente Moisés Rolim, coordenador do 4º CMPM, o eletricista criou um perfil falso no facebook, e adicionou alunas do CMPM, onde atraia as adolescentes com a promessa de emprego. A escola apura a suspeita do eletricista ter marcado encontro com outra estudante do CMPM.

De acordo com o tenente, Leonardo se passava por mulher, e conseguiu atrair a estudante, que na época do crime tinha 13 anos, com uma promessa de emprego para ela. "A aluna relatou que aceitou o encontro porque queria dinheiro para fazer a festa de aniversário de 14 anos, que foi há duas semanas. O estupro ocorreu na Cachoeirinha e na ocasião ele roubou o celular da menor e fez fotos íntimas dela", relatou.

Ainda segundo o tenente, em posse do celular da adolescente, o eletricista passou a ameaçar a vítima, dizendo que iria divulgar as fotos dela despida, caso não se encontrasse com ele novamente.

Com medo, a estudante acionou a coordenação da escola, que entrou em contato com o setor de inteligência da PM, e com a 1ª Companhia Independente da Polícia Militar (Cicom), equipes que efetuaram a prisão de Leonardo no momento em que ele pegaria a aluna em uma motocicleta Titan, de placa NOM 4278.

Segundo a delegada Luciana Shelzia, a adolescente deve passar por exames de conjunção carnal no Instituto Médico Legal (IML), e vai receber atendimento psicológico.