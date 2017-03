Empresário é baleado durante assalto dentro de casa, em Rio Preto da Eva

Manaus - O empresário e advogado João Vasconcelos de Brito, conhecido como ‘Batista’, 53, foi baleado no tórax, na madrugada desta segunda-feira (27), durante um assalto na residência dele, no bairro 1ª Etapa, em Rio Preto da Eva (distante 57 quilômetros a norte de Manaus). A casa da vítima foi invadida por três assaltantes, que ainda fizeram reféns quatro familiares, conforme informou a equipe da 36ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) e a Polícia Civil (PC), por meio de assessoria de imprensa.

Conforme a equipe da 36ª DIP, três homens armados, um deles encapuzados, invadiram a casa do empresário, por volta de 2h30, e um dos criminosos baleou duas vezes o tórax de ‘Batista’. Ainda conforme a PC da cidade, o trio roubou dois celulares, um tablet, roupas, perfumes e outros pertences da família.

A polícia informou, ainda, que o empresário baleado foi socorrido e internado, em um hospital de Manaus, cujo nome não foi informado. Com base em informações de familiares do empresário, a PC do município informou que ‘Batista’ se recupera no hospital.

De acordo com a equipe da 36ª DIP, as investigações acerca do crime seguem com apoio de imagens das câmeras de segurança do local, para que sejam coletadas pistas de suspeitos. Ninguém havia sido preso, como suspeito do crime, até a publicação desta matéria, conforme informou a PC de Rio Preto da Eva.