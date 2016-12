Empresário é preso após polícia encontrar fuzil e munições escondidos em flutuante

Ranieri Pinheiro foi autuado por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino. Foto: Sandro Pereira

Manaus – O empresário Ranieri Pinheiro, 35, foi preso na tarde de segunda-feira (26), com um fuzil 762, de origem colombiana com 69 munições, que estava escondido no flutuante Recanto dos Amigos, na comunidade do Catalão, no Rio Negro, segundo o delegado Guilherme Torres, do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

Segundo Torres, o material bélico foi encontrado durante uma revista ao flutuante e com o apoio de mergulhadores do Corpo de Bombeiros do Amazonas. “É um fuzil de guerra muito utilizado pelas Farcs (Forças Armadas Revolucionárias dá Colômbia). Também encontramos vários sacos plásticos debaixo do flutuante, mas nenhuma droga foi encontrada”, disse o delegado.

Um Fuzil 762, de origem colombiana, com 69 munições, estavam escondidos no flutuante Recanto dos Amigos. Foto: Sandro Pereira

À reportagem, Ranieri afirmou que alguém colocou o armamento no flutuante dele. “Eu não tenho nada a ver com isso. Alguém plantou essa arma no meu flutuante”, explicou.

Ranieri foi autuado por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no quilômetro 8, da Rodovia BR-174.