Empresário é preso suspeito de aplicar golpes em mais de 40 pessoas em Manaus

Tiago Cortez foi indiciado por estelionato e será encaminhado ao sistema penitenciário do Amazonas. Foto: Caíque Varella

Manaus – O empresário Tiago da Silva Cortez, 26, foi preso, na manhã da última terça-feira (21), por ordem judicial, pelo crime de estelionato. De acordo com o delegado Guilherme Torres, do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Tiago aplicou diversos golpes na cidade causando um prejuízo de R$ 500 mil, em pelo menos, 43 vítimas em Manaus.

Tiago foi preso na casa dele, na Rua Santa Luzia, bairro Mauazinho, zona leste.

"O Tiago tinha vários modus operandi (modo de agir), se aproximava das vítimas e negociava empréstimos. Em um dos casos, chegou a subtrair R$ 290 mil de uma empresa", disse o delegado.

Torres informou que o empresário dizia ter parentes em uma loja de aparelhos eletrônicos e conseguiria fazer a compra dos produtos mais baratos. Ele pegava o dinheiro das vítimas com o compromisso de fazer a compra, mas ficava com o dinheiro e sumia.

"Chegou a ameaçar de morte algumas vítimas, por telefone, para não levarem a denúncia adiante", contou Torres.

Ainda conforme o delegado, Tiago Cortez também era contratado para fazer festa e ornamentação de casamentos ou formaturas, mas não realizava os eventos. "Ele (Tiago) sequer alugava o salão para as vítimas e causava um prejuízo financeiro e emocional grande", destacou.

À reportagem, Tiago não quis falar sobre os crimes. Ele foi indiciado por estelionato e será encaminhado ao sistema penitenciário do Amazonas.

Em janeiro do ano passado, o empresário foi preso em cumprimento a um mandado de prisão, quando prestava esclarecimentos no 20º Distrito Integrado de Polícia (DIP), por aplicar golpes oferecendo serviços de casamentos, aniversários e outro eventos de luxo. Na época, o delegado André Sena, do 20º DIP, disse que o suspeito deu um prejuízo de R$ 400 mil a aproximadamente 29 clientes na capital.

Tiago oferecia os serviços na casa de festas Império dos Sonhos, de propriedade dele, localizada na Avenida do Turismo, bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus.