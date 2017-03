Encapuzados matam cachorro a tiros após triplo homicídio no Morro da Liberdade

Segundo a PM, o animal de estimação pertencia a uma das vítimas. Três homens foram mortos a tiros, no bairro, na noite desta quarta-feira

O animal foi baleado no beco São Luiz, mesmo lugar onde seu dono também foi baleado e morto por homens encapuzados. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - Um cachorro vira lata foi morto a tiros, na noite desta quarta-feira (1º), após um triplo homicídio, ocorrido na noite desta quarta, no bairro Morro da Liberdade, zona sul de Manaus. De acordo com o major Márcio Leite, coordenador geral de policiamento em Manaus desta quarta-feira, o animal de estimação pertencia a Igor Renato Lima Pires, 26, suspeito de tráfico de drogas e uma das vítimas do crime.

O animal foi baleado no beco São Luiz, mesmo lugar onde seu dono também foi baleado e morto, por três homens encapuzados, segundo o major. Outros dois homens foram mortos na rua São Luiz, e um homem foi baleado no rosto e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona leste.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.