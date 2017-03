Ensino no AM cresce, mas está abaixo da média

Resultado da Prova Brasil, aplicada a alunos da rede pública até o 9º ano do Ensino Fundamental, mostra que, apesar da melhorara no desempenho, índice ainda está abaixo da média nacional

Mais de 100 mil alunos do Amazonas foram avaliados pela Prova Brasil Foto: Divulgação

Manaus - Um levantamento do portal QEdu, com base nos resultados da Prova Brasil de 2015, aponta que o aprendiza dos alunos de escolas municipais e estaduais, apesar de estar evoluindo, está abaixo do considerado ‘adequado’. O índice que mais chama a atenção é de que apenas 10% dos alunos do Amazonas aprenderam o adequado na disciplina Matemática até o 9º ano na rede pública de ensino. Em nível Brasil, o índice é de 14%. O levantamento inclui, também, índice de aprendizado em Português.

Os dados indicam que, também em Matemática, 32% dos alunos do Amazonas apresentaram, na Prova Brasil de 2015, aprendizado considerado adequado na competência de resolução de problemas até o 5º ano na rede pública de ensino. Na média do País, o nível desse índice é de 39%. No aprendizado da Língua Portuguesa, que inclui leitura e interpretação de textos, o nível de aprendizado, para alunos de até o 5º ano da rede pública de ensino é de 47%. A média Brasil é de 50%. Para alunos de até o 9º ano, o levantamento aponta diminuição do índice para 28%. No Brasil, esse índice é de 30%.

Se forem separados por locais de estudo, as proporções podem ser ainda menores. Em Manaus, o pior índice nas escolas municipais é o de alunos até o 9º ano que apresentam 10% de aprendizado considerado adequado em resolução de problemas. Enquanto a média nacional desse índice é de 13%. Nos alunos que cursam até o 5º ano, conforme o estudo, o nível de aprendizado considerado adequado aumenta para 38%, semelhante a média nacional de 39%.

Na competência de leitura e interpretação de texto, dentro da disciplina de Língua Portuguesa, os dados apontam que 56% dos alunos até o 5º ano apresentaram aprendizado adequado, ìndice acima do nível nacional de 51%. Quando analisado em alunos de até o 9º ano, o índice da mesma competência diminui para 30%, também acima do nível nacional de 29%.

Em relação aos alunos das escolas estaduais, localizadas em todo o Amazonas, os dados apresentados pelo estudo apontam que a Matemática em estudantes de até o 9º ano continua com índice baixo. Conforme o levantamento, os alunos dessa faixa de estudo apresentaram proporção de 12% de aprendizado considerado adequado. O nível nacional é de 14%. Em alunos de escolas estaduais até o 5º ano, o nível de aprendizado adequado foi de 37%, contra 47% do índice nacional.

Em Português, o aluno de escola estadual, até o 5º ano, apresentou proporção de 52% de aprendizado adequado. Enquanto que o nível nacional foi de 58%. Já nas séries até o 9º ano das escolas estaduais, 29% dos alunos apresentaram aprendizado adequado. O nível nacional é de 30%.

Comparação

Apesar dos índices baixos de aprendizado ‘adequado’, o nível dos alunos de escolas municipais de Manaus e estaduais tem evoluído, quando são comparados o nível dos anos anteriores.

Conforme o levantamento do Qedu, a avaliação do 5º ano e 9º ano, em Português, de alunos municipais, apontam que houve, respectivamente, aumento de 26 pontos percentuais e de 17 pontos percentuais. Na disciplina de Matemática, os alunos do 5º e 9º ano apresentaram evolução de, respectivamente, 19 e 5 pontos percentuais. A comparação é feita com os resultados de provas de 2011, 2013 e 2015.

Na avaliação comparativa dos alunos estaduais, a evolução, em Português, é de 19 pontos percentuais, nos alunos até o 5º ano, e outros 11 pontos percentuais em alunos até o 9º ano. Em Matemática, nos alunos até o 5º e 9º ano, os dados apontam, respectivamente, aumento de 9 e 4 pontos percentuais.

Semed destaca evolução em índices e Seduc não responde

Sobre os índices, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) informou que atua com a Avaliação de Desempenho do Estudante (ADE) e outras metas que apontam o quanto o aluno aprendeu e, com base nos resultados, planeja e implementa as intervenções necessárias para a correção dos desvios identificados.

A Semed acrescentou que atua para buscar elevar a qualidade da educação. “Manaus foi a capital brasileira que mais elevou a taxa de aprovação (6,5% em 2014) e a segunda capital que mais reduziu o abandono (41% também em 2014)”, informou a nota da secretaria.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), por meio de assessoria de imprensa, mas não recebeu resposta até o fechamento desta página.