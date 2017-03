Entrega de documentos do remanejamento do Bolsa Idiomas encerra amanhã

A fase é obrigatória, sob pena de perda do benefício. Foto: Divulgação

Manaus – Os candidatos habilitados na etapa do remanejamento do Programa Bolsa Idiomas (PBI), da Prefeitura de Manaus, deverão fazer a entrega de documentos até amanhã (28).

Entre os documentos obrigatórios estão comprovante de residência, documentos pessoais (cópias do CPF e RG) e a declaração de renda familiar, emitida no ato da inscrição. A fase é obrigatória, sob pena de perda do benefício.

A entrega acontecerá de 8h às 18h, na sede da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), na Avenida Professor Nilton Lins, 3.259, Bloco D, Parque das Laranjeiras.