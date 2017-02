Procurador geral está na lista do MP-AM para disputar vaga de desembargador do TJAM 

Votação ocorreu na sede Procuradoria-Geral de Justiça na tarde desta quinta-feira. Foto: Divulgação/ MP-AM

Manaus - O Ministério Público do Amazonas (MP-AM) escolheu, na tarde desta quinta-feira (23), seis membros do órgão para a vaga de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM).

A lista sêxtupla do MP-AM inclui o atual procurador geral de Justiça do Amazonas, Carlos Fabio Monteiro, que teve 28 votos, seguido por José Hamilton, 26 votos, Antonina do Valle, 25 votos, Francisco Cruz, 13 votos, Jussara Pordeus, 12 votos e Paulo Stelio, também com 12.

Estavam aptos a votar 162 promotores, porém, votaram 137. A lista será afunilada pelo TJAM para três membros e escolha final do desembargador será feita pelo governador José Melo.