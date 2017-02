Espaço de esporte e lazer é inaugurado no bairro Alvorada

Além da área destinada aos praticantes de futebol de 1.085 metros quadrados, a obra também conta com três banheiros e um espaço dedicado às crianças com playground

Obras para contenção com rip-rap também foram executadas no local. Foto: Divulgação

Manaus - Após 20 anos de espera, a área conhecida como ‘Buracão do Alvorada’ ganhou um espaço voltado ao esporte, lazer e bem-estar social: o campo de areia Anízio Rodrigues de Oliveira, inaugurado na noite desta sexta-feira, 10, pelo prefeito Arthur Virgílio Neto.

O campo está localizado no final da rua 13, no bairro Alvorada 3, zona Centro-Oeste, e é resultado de uma emenda parlamentar proposta pelo ex-vereador Joãozinho Miranda. Além da área destinada aos praticantes de futebol de 1.085 metros quadrados, a obra também conta com três banheiros e um espaço dedicado às crianças com playground montado com carrossel, gangorra e balanço, além de arquibancada.

Foto: Divulgação

A obra, avaliada em R$579.772,74, além de contemplar o lado socioesportivo com a construção da área de lazer, também levou à comunidade a pavimentação das ruas adjacentes, que receberam sarjetas, calçadas e iluminação a LED. Obras para contenção com rip-rap também foram executadas no local.

O espaço, batizado de Anízio Rodrigues de Oliveira, é uma homenagem a um ilustre morador do bairro Alvorada, que durante décadas sempre lutou por melhorias na localidade.

“Essa é uma grande homenagem ao meu pai. É muito bom saber que ele foi querido por todos, deixou grandes amigos e que está sendo lembrado não só no coração, mas na memória de todos”, disse Meirilane de Oliveira, filha do homenageado.