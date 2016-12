Esquemas especiais vão mudar trânsito e criar novas linhas para o Réveillon da Ponta Negra

Órgãos municipais responsáveis pela circulação de ônibus e organização do trânsito anunciaram as mudanças para o dia 31

Mudanças vão começar a valer a partir da manhã do sábado, na Ponta Negra. Foto: arquivo D24AM

Manaus - O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) e a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) vão coordenar operações especiais nos dias 31 de dezembro e 1° de janeiro de 2017. O objetivo, segundo os órgãos da prefeitura, é garantir trânsito seguro nas ruas da cidade e a oferta de transporte urbano para o público que vai participar do Réveillon na Ponta Negra.

Durante a entrevista coletiva do Manaustrans e SMTU, na Ponta Negra, a equipe da TV DIÁRIO - RECORD NEWS MANAUS, ouviu os responsáveis pela organização do evento. Assista à reportagem:

No trânsito, um total de 213 agentes fará o monitoramento das ruas e avenidas nas áreas de festas promovidas pela Prefeitura no Complexo Turístico Ponta Negra, zona Oeste; na orla do Amarelinho, bairro de Educandos, zona Sul, e na Av. Itaúba, zona Leste. Em cada área de comemoração, organizada pela Prefeitura de Manaus, será implantada operação especial para garantir a circulação dos pedestres e a fluidez de veículos, até às 6 da manhã do dia 1º de janeiro.

Mudanças do trânsito na Ponta Negra – O Réveillon da Praia da Ponta Negra mobilizará um efetivo de 106 agentes de trânsito.

A partir das 7 da manhã do dia 31, sábado, serão realizadas as seguintes ações:

– Interdição do sentido Ponta Negra /Centro, da av. Cel. Teixeira, a partir da rotatória de acesso para a av. do Turismo.

– Desvio do fluxo de veículos da av. Cel. Teixeira para a Av. Alaska, no sentido Centro/ Ponta Negra.

– Os veículos que estiverem circulando no sentido Ponta Negra / Centro, ingressarão na Rotatória do chafariz (Tropical Hotel) acessando à direita no contra fluxo;

- Acesso do sentido Ponta Negra/Centro na av. Cel. Teixeira, em frente ao edifício Aruba.

–A partir de 12:00h:

– Proibição de estacionamento nos dois lados da Av. do Turismo, no trecho entre a Av. Cel. Teixeira e a ponte.

A partir das 17h / Circulação:

– A Alameda Alaska terá sentido único de circulação – Centro/Ponta Negra, retornando na Alameda Líbia até a Av. Cel. Teixeira;

– A partir das 17h00min os ônibus de linha urbana não circularão no perímetro próximo à praia. Os que circulam na Av. Cel. Teixeira serão desviados para a Av. do Turismo e os que circulam na Av. do Turismo serão desviados para a Av. Cel. Teixeira – sentido Ponta Negra/Centro.

– Acesso à Ponta Negra poderá ser interrompido, conforme a necessidade, diante do fluxo no local. Caso ocorra a interdição, os veículos que trafegam na Av. Cel. Teixeira – sentido Centro/Ponta Negra serão desviados à direita na Rotatória, em direção a Av. do Turismo. Somente terão acesso os moradores e hóspedes do Tropical Hotel.

Áreas para Estacionamento

– Servirão como área de estacionamento o Conj. Alphaville e a Av. do Turismo após o trecho preservado. De acordo com o diretor de Controle e Gestão do Manaustrans, Ricardo Leão, os acessos estarão sinalizados para facilitar a circulação dos condutores. “Haverá também a opção de sair da área da Ponta Negra através da ponte de acesso ao conjunto Alphaville. Dessa forma, será mais fácil chegar na Avenida do Turismo”, explicou.

Transporte Urbano / Ponta Negra

A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) coordenará a operação de ônibus do transporte coletivo que atenderá a festa de Réveillon, realizada no Complexo Turístico Ponta Negra, zona Oeste. Um efetivo de 35 fiscais de transporte acompanharão a demanda, frequência e frota das linhas, além de organizar o embarque e desembarque dos passageiros.

O público que for prestigiar os shows na Ponta Negra terá à disposição dez linhas de ônibus com opções a partir dos cinco terminais de integração da cidade. No total, serão 128 coletivos que circularão durante toda a madrugada do dia 1º de janeiro.

O evento será atendido por seis linhas normais (120, 126, 450, 542 e 678, 641) e, entre 17h do dia 31 às 04h do dia 1º, por mais quatro linhas extras (010, 121, 500 e 560). A partir da 04h da madrugada entra em operação a programação das linhas normais.

Além da frota operacional que ficará em circulação, 16 coletivos reservas servirão de apoio as linhas. Os ônibus ficarão na área de estacionamento do condomínio Alphaville e poderão ser colocados para atender qualquer uma das dez linhas, de acordo com a demanda de passageiros. “Dentre esses ônibus de apoio, teremos veículos articulados que serão utilizados em qualquer uma das linhas que estarão em operação. Esses ônibus são fundamentais na operação do Réveillon na Ponta Negra, pois permitem agilizar a saída dos usuários nos momentos de maior demanda pelo transporte coletivo”, explicou o diretor de Transportes Urbanos da SMTU, Antônio Costa Neto.

Usuários que possuem os cartões do sistema Passa Fácil (Cartão Cidadão, Estudante e Vale-Transporte) podem, em qualquer ponto de parada, utilizar a integração temporal, no intervalo de duas horas para embarcar, em uma das linhas que irão para a Ponta Negra.

Para facilitar a identificação dos ônibus que passarão pelo local, será afixada uma placa com o nome “Ponta Negra” no para-brisa de cada veículo.

A partir da interdição da avenida Coronel Teixeira no perímetro próximo a praia, os ônibus trafegarão até a rotatória localizada entre as avenidas do Turismo e Coronel Teixeira. O embarque e desembarque de passageiros será feito em pontos de parada sinalizados na avenida Coronel Teixeira, a partir da avenida do Turismo na área das barracas de coco.

Confira o itinerário das linhas que atenderão o Réveillon da Ponta Negra:

Linhas extras:

010–NORTE/SUL/T2/P.NEGRA: Itinerário normal até Av. Cel. Teixeira (Estr.PontaNegra) / Retorno / Av. Cel. Teixeira (Estr.Ponta Negra) / Itinerário Normal.

121 - VILA MARINHO / PONTA NEGRA / T1

Bairro / Centro / Bairro: Vila Marinho / Av. Brasil / Av. Cel. Teixeira (Estr. Ponta Negra) / Retorno / Av. Cel. Teixeira (Estr.Ponta Negra) / Av. Brasil / Vila Marinho / Bairro.(A partir de Zero hora fica no estacionamento do Alphaville como apoio).

500–PASSARINHO/N.ISRAEL VIA AV. DO TURISMO: Normal até Av. Constantino Nery/ Rua Lóris Cordovil/ Av. do Samba/ Av. Pedro Teixeira/ Av. Cel. Teixeira (Estr. Ponta Negra)/ Embarque e desembarque/ Av. do Turismo/ Av. Santos Dumont/ Itinerário Normal.

560-T4 / C. DEUS/N.CIDADE/T1/CENTRO: Normal até Av. Torquato Tapajós/ Av. Sto. Dumont (aeroporto)/ Av. do Turismo/ Av. Cel. Teixeira (Estr. Ponta Negra)/ Embarque e desembarque/ Av. Pedro Teixeira/ Av. Constantino Nery/ Itinerário Normal.

Linhas normais

120 – P. NEGRA/S.JORGE/T1CENTRO: Itinerário normal.

126 – SIPAM / AV. BRASIL/ CENTRO T1: Itinerário normal.

450–T3/P. NEGRA: Itinerário normal.

542 – OURO VERDE / T2 / PONTA NEGRA: Itinerário Normal.

678–T4/T5/P.NEGRA VIA AV. P. TEIXEIRA: Itinerário normal até Av. Darcy Vargas/ Av. Djalma Batista/ Av. Torquato Tapajós/ Av. Santos Dumont/ Av. do Turismo/ Av. Cel. Teixeira (Estr.Ponta Negra)/ Embarque e desembarque/ Av. Pedro Teixeira/ Av. Jacira Reis/ Av. Darcy Vargas/ Itinerário normal.

641 - T4 / P.TEIXEIRA/ P.NEGRA/ AV.TURISMO: Terminal T4/ Av. Camapuã/ Av. Noel Nutells/ Av. Max Teixeira/ Av. Torquato Tapajós/ Av. Sto. Dumont/ Av. Turismo/ / Av. Cel. Teixeira (Est. Ponta Negra)/ Embarque e desembarque/ Av. Pedro Teixeira/ Av. Av. Constantino Nery (esquerda)/ Av.Torquato Tapajós/ Av. Max Teixeira/ Av. Noel Nutells/ Av. Max Teixeira/ Av Camapuã/ Terminal T4.

Trânsito / Réveillon no Bairro de Educandos – Orla Do Amarelinho (Zona Sul).

Com um efetivo de 38 agentes, o Manaustrans atuará na operação de trânsito na área do Réveillon do bairro Educandos, na zona Sul de Manaus, que será realizado no Boulevard Rio Negro, próximo à rua Inocêncio de Araújo, no Amarelinho.

As interdições serão implantadas a partir das 8h da manhã nos seguintes trechos: rua Amâncio de Miranda, no trecho entre a rua Manoel Urbano e Boulevard Rio Negro; Boulevard Rio Negro, trecho entre a Rua Amâncio de Miranda e Leopoldo Peres; rua Inocêncio de Araújo, trecho entre a rua Manoel Urbano e Boulevard Rio Negro.

Circulação – Os veículos que trafegam do centro em direção ao bairro, após a Ponte de Educandos devem converter à direita para a Rua Amâncio de Miranda, seguindo à esquerda para a Rua Manoel Urbano e à esquerda na Inocêncio de Araújo retornando em direção à Ponte e ao Centro;

– Os veículos oriundos da área central em direção à Feira da Panair deverão seguir pela Rua Isabel e acessar a Av. Lourenço da Silva Braga;

– A Rua Manoel Urbano, trecho entre as Ruas Amâncio de Miranda e Inocêncio de Araújo terão sentido único de circulação;

– A Rua Inácio Guimarães também terá sentido único, em direção ao centro.

Trânsito - Avenida Itaúba (Zona Leste)

Cerca de 69 agentes de trânsito atuarão na área do Réveillon da Zona Leste. A festa será realizada no trecho final da Avenida Itaúba, após a Avenida Mirra, bairro Jorge Teixeira.

A montagem de postos de controle de tráfego terá início a partir das 08h do dia 31.

Para isolar a área, proporcionar segurança aos participantes e dar fluidez ao tráfego, o Manaustrans fará as seguintes interdições: Avenida Itaúba com a rua Bem-te-vi; avenida Mirra com a Rua Preciosa e Avenida Mirra e com a rua Coraima.