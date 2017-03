Estudante agredido a pauladas em Tonantins morre em hospital de Manaus

Uma familiar informou que Ezequiel Nascimento Batista, 20, estava voltando para a casa com a namorada, quando quatro homens, ainda não identificados, o atacaram com chutes e estacas de madeira

Após a agressão física, Ezequiel deu entrada em hospitais em Tabatinga (Amazonas), Letícia (Colômbia) e João Lúcio (Manaus). Foto: Reprodução/ Sandro Pereira

Manaus - O estudante Ezequiel Nascimento Batista, 20, morreu na madrugada do último sábado (18), no Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, zona leste de Manaus. Ele foi atacado a pauladas, no último dia 5 de março de 2017, na Rua Augusto Malheiros, bairro São Cristovão, em Tonantins (distante a 850 quilômetros de Manaus), de acordo com informações do Instituto Médico Legal (IML). O motivo do crime é investigado pela polícia.

Uma familiar do jovem, que pediu para não ter o nome divulgado, informou que Ezequiel estava voltando para a casa com a namorada, quando quatro homens, ainda não identificados, o atacaram com chutes e estacas de madeira. “Não sabemos por que fizeram isso com ele. Sei que a cidade está revoltada com essa situação”, afirmou a parente.

O crime foi registrado na Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tonantins. De acordo com a família do jovem, até o momento nenhum dos suspeitos foram presos pela Polícia Civil.

Após a agressão física, Ezequiel deu entrada em hospitais em Tabatinga (Amazonas), Letícia (Colômbia) e João Lúcio (Manaus). “Só queremos que a Justiça seja feita”, desabafou a familiar do estudante.

O corpo de Ezequiel foi levado para Tonantins, onde aconteceu o velório e sepultamento.