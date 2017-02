Estudante é assassinado com dois tiros na zona norte de Manaus

Segundo a polícia, o principal suspeito é um vizinho da vítima; irmã do estudante diz não saber o motivo do assassinato

Velório de Cleison Maurício de Souza ocorreu no bairro Santa Etelvina. Foto: Caique Varella

Manaus - O estudante Cleison Maurício de Souza, 19, foi assassinado com dois tiros, por volta das 21h50 desta quinta-feira (2), próximo a casa dele, na Rua Felicidade, bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus. De acordo com investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o principal suspeito deste assassinato é um vizinho, que não teve o nome divulgado. A Polícia Civil acredita que o jovem morreu em alguma rixa.

No entanto, a irmã de Cleison, uma adolescente de 16 anos, descarta a hipótese de rixa, mas não sabe o motivo do assassinato. "Meu irmão não mexia com ninguém. Sempre andava de cabeça baixa no bairro para não ter problemas com as pessoas", disse a adolescente.

Conforme ela, na noite de quinta-feira, o estudante estava sozinho, quando um homem, ainda não identificado, chegou ao local e atirou na direção da vítima.

Segundo a Polícia Civil, Cleison foi levado por moradores para o Hospital e Pronto Socorro Delphina Aziz, no bairro Novo Israel, zona norte, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O crime foi registrado na DEHS, onde o autor do homicídio é desconhecido.