Estudantes são alvos constantes de ações de bandidos, em Manaus

Saída da Escola Estadual Professor José Bernardino Lindoso é um dos horários preferidos dos criminosos, segundo as vítimas. Foto: Sandro Pereira

Manaus - Arrastões, assaltos à mão armada e outros abusos de criminosos estão amedrontando alunos de escolas públicas da capital. Segundo os estudantes e comerciantes, nos arredores dos colégios os bandidos escolhem os horários de saída e entrada para praticar os crimes. Em resposta às queixas, o subcomandante da Polícia Militar (PM), coronel Walter Cruz, informou que a PM não tem como colocar um policial em cada escola e que a população não deve deixar de fazer o Boletim de Ocorrência (BO).

Na zona norte de Manaus, a saída da Escola Estadual Professor José Bernardino Lindoso, na Avenida Coronel Sávio Belota, bairro Novo Aleixo, é um dos horários preferidos dos criminosos, segundo as vítimas.

Estudante do colégio, Rafael dos Santos, 18, já foi assaltado cinco vezes em frente à escola. Segundo ele, é comum ver os criminosos roubando os alunos que estão no ponto de ônibus, em frente à instituição.

“Eles roubam o celular, só celular. Eles vêm lá do ‘buracão’ armados e a pé mesmo, com a arma na mão. A gente vai fazer o quê? Fica vendo eles irem embora com o celular. Na parada de ônibus eles fazem a limpa e levam o celular de todo mundo que estiver lá”, afirmou.

No mesmo local, Letícia Ferreira, 16, disse que escapou de ser assaltada, por uma dupla que chegou de moto. Segundo ela, após entrar no ônibus os assaltantes renderam os alunos que estavam no ponto de ônibus.

“Minha amiga foi assaltada neste dia, era umas 11h15, quando aproveitam a saída e quando a rua está deserta. O problema é que até passa viatura. Demora, mas passa, acontece que eles passam correndo aí não dá tempo nem da gente parar”, reclamou a estudante.

Sobre o policiamento na região, o subcomandante da PM, coronel Walter Cruz, informou que o correto é a viatura se locomover numa velocidade de até 20 quilômetros por hora. Segundo ele, a situação denunciada pelos estudantes vai ser revista, junto ao Comando de Policiamento Metropolitano.

Além dos assaltos, as alunas da Escola Estadual Desembargador André Araújo, na Cidade Nova, também na zona norte de Manaus, reclamam do assédio sofrido nos assaltos. Segundo a aluna, apesar do Distrito de Polícia ficar muito próximo ao colégio, os assaltos continuam ocorrendo.

“Na mesma rua que fui assaltada teve uma moça que eles mandaram ela levantar a blusa para ver se ela não tinha celular no sutiã. Agora eles estão assim passando a mão na gente porque a gente tem que esconder dentro da roupa, né”, disse.

Conforme o subcomandante, as operações para coibir esse tipo de roubo e o patrulhamento têm sido intensificados, mas a PM não possui efetivo para atuar em cada escola. Segundo ele, falta por parte dos gestores dos colégios um comunicado à polícia, solicitando reforço do policiamento no local.

“Se não tiver denúncia, não ficamos sabendo. Tem que ter uma denúncia ou pelo menos um BO, porque não temos policiamento para cada escola, agora se o gestor recorre a comunicado oficial, nós intensificamos o policiamento. A gente trabalha com policiamento baseado em planejamento estatístico”, afirmou Cruz.

Grupo no WhatsApp ajuda a patrulhar escola no Centro

Do outro lado da capital, situação semelhante ocorre nos arredores da Escola Estadual Farias Brito, no Centro da cidade. No local, além dos estudantes, os comerciantes também sofrem com a criminalidade.

De acordo com o comerciante Osmar Lemos, 51, a mercearia passou a fechar às 18h30 para evitar a criminalidade à noite. “Uma das vizinhas tem uma câmera e sempre pega os alunos sendo assaltados. Todo mundo que tem comércio aqui já foi assaltado”, reclamou.

Segundo o gestor da Escola Estadual Farias Brito, Ricardo Melo, uma parceria com 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) permitiu que a segurança aumentasse. Melo informou no grupo do aplicativo WhatsApp, composto por diretores de escola do Centro da capital e os policiais da área, que são informados sobre comportamento suspeito prisões e avisos sobre alunos que circulam no bairro com o uniforme das instituições, durante o horário de aula.

Apesar de não oferecer aulas no período noturno, Melo afirmou que a redução do turno não tem relação com a criminalidade e, sim, com a redução da demanda de alunos no colégio. Os vizinhos, no entanto, afirmam o contrário.

Governou gastou R$ 50 milhões, em três anos, com monitoramento

O governo do Estado pagou, nos últimos três anos, R$ 50.467.305,31 para a empresa IIN Tecnologia, que gerencia o Centro de Operações em Segurança Escolar (Cose), segundo dados do Portal da Transparência do Amazonas. Há seis anos a segurança nas escolas foi substituída pelo Cose, que faz o monitoramento e auxilia na recuperação de bens roubados dentro das dependências das unidades de ensino.

Mesmo com o serviço de monitoramento, no mês passado, foram registrados invasões em duas escolas da rede pública de ensino. No dia 17, dois assaltantes usando mascaras invadiram a Escola Estadual Antogildo Pascoal Viana, na Avenida Jerusalém, Novo Israel, zona norte. A mesma escola voltou a ser assaltada três dias depois pelos mesmos criminosos, que desta vez estavam com um facão e um terçado. No dia seguinte, três assaltantes armados invadiram a Escola Estadual Roberto dos Santos Vieira, na Avenida Margarita, no bairro Nova Cidade, e fizeram alunos de reféns.

No mês passado, a REDE DIÁRIO DE COMUNICAÇÃO (RDC) solicitou da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) a quantidade de assaltos registrados em escolas estaduais no último ano, mas a secretaria não informou o número. A secretaria também não informou a quantidade de escolas que não tinham o turno da noite, devido à alta criminalidade.