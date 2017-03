Estudantes terão mais dois dias para entregar documentos do Bolsa Idiomas

Decisão de prorrogar o prazo se deu por conta do baixo número de estudantes que já garantiram as bolsas. Horário de atendimento permanece de 8h às 18h, nesta quarta e quinta-feira

Mais de cinco mil estudantes terão esta quarta e quinta-feira para comparecerem à sede da Espi. Foto: Divulgação/Espi

Manaus - A Prefeitura de Manaus decidiu prorrogar por mais dois dias o prazo de entrega de documentos referente à primeira chamada do Programa Bolsa Idiomas (PBI). Assim, os mais de cinco mil estudantes terão esta quarta e quinta-feira (15 e 16) para comparecerem à sede da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi) e assegurar o benefício.

Veja a lista de classificados

A decisão de prorrogar, segundo a diretora-geral da Espi, Fabiana Lucena Oliveira, partiu em função do baixo número de estudantes que já garantiram as bolsas. A entrega estava originalmente prevista para encerrar nesta terça-feira (14).

“Tivemos um baixo número de comparecimento de estudantes, pelos mais variados motivos, e optamos por dar mais dois dias de oportunidade. Queremos que todos tenham chances de garantir a bolsa”, afirma.

O horário de atendimento permanece de 8h às 18h nos próximos dois dias. Entre os documentos obrigatórios, estão comprovante de residência, contrato de aluguel, declaração de vida e residência e documentos pessoais (cópias do CPF e RG).

Os candidatos também deverão apresentar a declaração de renda familiar, emitida no ato da inscrição, que reúne as informações de renda de todos os residentes no mesmo domicílio do candidato.