Estudo mostra que o Rio Amazonas é mais velho do que se imaginava

‘Rio-Mar’ Amazonas é o maior e mais importante rio da Amazônia. Foto: Jair Araújo

Manaus - Cientistas da Universidade de Brasília (UNB) e da Universidade de Amsterdã chegaram à conclusão de que a idade do Rio Amazonas está entre 9,4 milhões a 9 milhões de anos. Os resultados do estudo foram publicados na revista Global and Planetary Change, nesta semana.

Estimativas propostas em literatura recente diziam que o rio seria mais jovem (cerca de 2,6 milhões de anos) e um estudo anterior com base nessa mesma perfuração falava em 1 milhão a 1,5 milhão de anos. O novo estudo fez uma análise geoquímica e palinologia (estudo de grãos de pólen e esporos) de sedimentos de uma perfuração para exploração marinha de hidrocarbonetos que atingiu 4,5 km abaixo do nível do mar. “Aplicamos técnicas de análise de alta resolução que não haviam sido usadas antes na região”, disse Farid Chemale, um dos pesquisadores envolvidos no estudo, ao site UOL.

Eles observaram uma mudança diferente na composição dos sedimentos e matéria residual de plantas durante o período do final do Mioceno (9,4 a 9 milhões de anos). Isso representa uma mudança na área do rio desde as terras baixas tropicais até o alto dos Andes, revelando o início do Rio Amazonas.

O Rio Amazonas contribui com um quinto do abastecimento de água dos oceanos e tem a maior bacia hidrográfica do mundo. A história do Rio Amazonas e da Bacia Amazônica são difíceis de desvendar, pois os registros continentais são escassos e fragmentados. Os registros marinhos são mais completos, mas o acesso a eles é difícil.