Fábrica clandestina de cosméticos é fechada pela polícia na zona leste de Manaus

De acordo com o delegado, os produtos fabricados eram comercializados em uma feira, que funciona aos domingos, no Centro. Responsável pode responder a inquérito caso produtos tenham causado danos a saúde

No local, foram encontrados cremes hidratantes para as mãos, esfoliantes, sabonetes e creme para o rosto, além de hidratantes e loções cremosas. Foto: Divulgação

Manaus - Uma fábrica de cosméticos, que funcionava na Rua Santa Viviane, no Coroado 3, na zona leste de Manaus, sem licença, foi fechada na manhã desta quinta-feira (23) pela Delegacia Especializada em Crimes de Meio Ambiente e Urbanismo (Dema). De acordo com o delegado Samir Freire, o responsável pela empresa vai responder a um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime de ausência de licença para funcionamento.

Policiais da Dema acompanhados por peritos do Instituto de Criminalística estiveram no local. As equipes constataram que a fábrica funcionava de maneira irregular e sem as mínimas condições de higiene. “Isso contraria toda a norma técnica que regulamente a fabricação de produtos cosméticos e a legislação ambiental vigente”, disse o delegado Freire.

No local, foram encontrados cremes hidratantes para as mãos, esfoliantes, sabonetes e creme para o rosto, além de hidratantes e loções cremosas. De acordo com o delegado, os produtos fabricados eram comercializados em uma feira, que funciona aos domingos, no Centro.

De acordo com Freire, o responsável pela fábrica vai responder a um TCO pelo crime de ausência de licença para funcionamento. Além disso, ainda poderá responder a um inquérito caso um dos produtos vendidos tenha causado danos a saúde.