Faixa azul é liberada temporariamente na Avenida Constantino Nery

Faixa azul foi liberada após obra na Ephigênio Sales refletir em congestionamento da Constantino Nery. Foto: Reprodução/Manaustrans

Matéria atualizada às 18h52

Manaus - A faixa azul da Avenida Constantino Nery foi liberada temporariamente para veículos comuns, às 18h20 desta terça-feira (21), após uma obra de contenção, realizada no cruzamento da Avenida Ephigênio Sales com Humberto Calderaro, resultar em um congestionamento na área, na zona centro-sul de Manaus.

De acordo com o Instituto Municipal de Fiscalização e Engenharia de Trânsito (Manaustrans), a faixa azul foi liberada temporariamente para dar fluidez ao trânsito. A obra realizada na Avenida Ephigênio Sales está refletindo em congestionamento na Avenida Darcy Vargas e Constantino Nery, segundo Manaustrans.

Agentes de controle operacional do Instituto informaram, por meio de assessoria de imprensa, que os motoristas estão sendo orientados a pegar a faixa azul até o trânsito na área se normalizar, a partir daí, o tráfego volta a ser proibido para veículos comuns. Segundo os agentes, os motoristas estão sendo orientados sobre as alterações no local.

Obra

A Prefeitura de Manaus informou, por meio de assessoria de imprensa, que está trabalhando de forma emergencial em uma drenagem profunda que se rompeu na Avenida Ephigênio Salles, zona centro-sul (sentido centro-bairro), no começo da tarde desta terça-feira (21). Inicialmente, os trabalhos no local seriam realizados à noite, mas, por determinação do prefeito em exercício, Marcos Rotta, as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) foram imediatamente deslocadas e já atuam na área para solucionar o problema.

Segundo o subsecretário de Serviços Básicos da Seminf, Antônio Peixoto, há cerca de duas horas agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) passaram no local e verificaram que havia o buraco, mas ainda pequeno na via. “Imediatamente fomos acionados e detectamos que houve o rompimento de uma rede de drenagem, que foi cedendo e acabou tomando proporções maiores. Por isso, foi necessária a interdição parcial da via”, explicou.

Homens e máquinas da Seminf vão trabalhar para reparo no local. A expectativa é que o problema seja solucionado ainda na noite desta terça-feira (21), segundo Peixoto. Caso necessário, segundo o subsecretário, o trabalho continuará pela madrugada.

Agentes do Manaustrans foram deslocadas para a área e já realizaram o isolamento parcial da via, orientando também os condutores.

Foto: Divulgação/Seminf