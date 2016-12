Falha técnica no sistema da Seduc deixa aprovados na UEA sob risco

Prazo para inscrições dos aprovados encerra nesta sexta-feira. Foto: Eraldo Lopes/Arquivo

Manaus - A um dia do término do prazo para matrícula na Universidade do Estado do Amazonas (UEA), alunos de diferentes escolas estaduais, aprovados no vestibular da universidade, estão apreensivos por causa de uma falha técnica no sistema da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) que está impedindo os alunos de obterem a documentação necessária para comprovar que finalizaram o Ensino Médio e estão aptos a ingressar na UEA.

A denúncia foi feita por pais de estudantes que estão passando pela situação e pediram para não ser identificados por temerem ainda mais demora na emissão dos documentos para os filhos diante da publicação da reportagem.

O pai de dois adolescentes aprovados no vestibular da UEA disse que o problema afeta, também, estudantes aprovados no Sistema de Ingresso Seriado (SIS) da universidade. “Os alunos correm o risco de perder as vagas obtidas com muito esforço”, disse um dos denunciantes, ao explicar que a Seduc não consegue emitir os históricos escolares e certificados, documentos necessários à efetivação da matrícula na UEA.

Um outro denunciante, um homem, de 35 anos, disse que pede a documentação para os filhos há dez dias, mas a Seduc não emitiu a documentação para que os filhos dele possam se matricular na UEA. “Nossos filhos estão passando pelo constrangimento de ir às escolas, diariamente, em busca de documentos”, disse o homem, acrescentando que os filhos recebem notícias e desculpas desencontradas, sobre o motivo da demora na emissão dos documentos.

Sem prazo

Em nota, por meio de assessoria de imprensa, a Seduc confirmou que há problemas com o sistema responsável por emitir a documentação dos alunos que finalizaram o Ensino Médio em escolas geridas pela Seduc. Conforme a assessoria, o titular da secretaria, Algemiro Lima, determinou atenção especial para os problemas que, segundo a nota, são pontuais.

Ainda de acordo com a secretaria, a gerência de tecnologia da Seduc foi enviada às escolas que apresentaram o problema, mas não foi dado um prazo para a solução da falha. A assessoria informou, também, que o departamento de gestão escolar da Seduc contatou a UEA para informar os problemas e solicitar que a equipe responsável pela matrícula da universidade aceite declarações para casos excepcionais.

A reportagem entrou em contato com a UEA, por meio de assessoria de imprensa, que informou que vai analisar caso a caso, de acordo com a orientação da Seduc, e que não vai prejudicar os alunos envolvidos em casos excepcionais.