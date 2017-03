Falha em voo de haitianos pode render multa de até R$ 3 milhões a Insel Air

Um grupo de 52 haitianos dormiu no Aeroporto Eduardo Gomes aguardando respostas sobre as conexões para outros destinos do Brasil

Notificação da multa será enviada para a sede da empresa no Rio de Janeiro e deve chegar até à próxima quarta-feira (8). Foto: Gisele Rodrigues

Manaus - Atrasos e cancelamentos de voos de passageiros haitianos da Insel Air, registrados nesta semana, vão render multa entre R$ 200 mil a R$ 3 milhões, segundo o Programa de Proteção e Orientação ao Consumidor (Procon-AM). Nesta quinta e sexta, um grupo de 52 haitianos dormiu no Aeroporto Eduardo Gomes aguardando respostas sobre as conexões para outros destinos do Brasil.

De acordo com a secretária-executiva do Procon, Roseli Fernandes, a notificação da multa será enviada para a sede da empresa no Rio de Janeiro e deve chegar até à próxima quarta-feira (8). Dos 52 haitianos que estão em Manaus por uma falha da empresa Insel Air, 13 já foram realocados em voos da Tam, Azul e Gol Linhas Aéreas e embarcam ainda nesta sexta-feira (3)

O valor exato da multa ainda será calculado, conforme Fernandes, de acordo com o número de agravantes. São levados em consideração para a multa casos de reincidência e número total de passageiros prejudicados.

“Pra nós foi uma surpresa porque nunca recebemos reclamações dessa empresa. Fica o alerta para quem vai comprar uma passagem para preferir empresas sediadas no Brasil, que já são reconhecidas, o que infelizmente não foi o caso deles, porque eles compraram fora do Brasil. É uma situação muito complicada quase cem ficaram à mercê dessa empresa”, disse.

Conforme a secretária, outra dica importante é pesquisar o histórico da companhia aérea no Procon ou em sites de proteção ao consumidor. “Essa medida vale para qualquer serviço ou produto”, relembrou.

O DIÁRIO entrou em contato com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) sobre o problema, mas até a publicação desta matéria não recebeu resposta.

No Balcão da Insel Air, em Manaus, nenhum funcionário foi encontrado para comentar o assunto. O DIÁRIO não conseguiu contato com o escritório da empresa no Rio de Janeiro.