Falta de energia deixa bairros sem água nesta segunda, diz Manaus Ambiental

Concessionária informou que as frequentes paradas de energia elétrica estão impedindo que reservatórios de água alcancem os níveis ideais

Paradas na energia elétrica estão afetando os reservatórios, segundo a concessionária. Foto: Divulgação

Manaus - A concessionária Manaus Ambiental informou que bairros da capital estão sem abastecimento de água nesta segunda-feira (3) devido à falta de energia elétrica.

A falta de energia elétrica prejudicou o abastecimento nos bairros Terra Nova, Comunidade São Luiz, Comunidade Santa Marta, Loteamento Rio Piorini, Armando Mendes, Nova Cidade, Colônia Santo Antônio, Monte das Oliveiras, Novo Israel, Tarumã, Parque São Pedro e Alvorada. A Manaus Ambiental não divulga número de pessoas prejudicadas com a falha no abastecimento, mas o DIÁRIO apurou que, segundo o censo do IBGE de 2010, pelo menos 300 mil pessoas vivem na localidade.

A Manaus Ambiental afirmou que a inconstância no fornecimento de energia tem afetando diariamente o funcionamento dos sistemas de distribuição de água que consequentemente, compromete a regularidade do abastecimento. “Essas frequentes paradas de energia elétrica estão impedindo que os reservatórios de água alcancem os níveis ideias para a distribuição de água para os domicílios”, disse a empresa em nota.

A Eletrobrás Amazonas Energia, não divulgou, até esta publicação o motivo da intermitência no fornecimento de energia.