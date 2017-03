Família busca paradeiro de estudante desaparecido na zona centro-sul de Manaus

Adolescente desapareceu do estacionamento da Unimed enquanto esperava pela mãe dentro do carro, segundo familiares. Caso foi registrado no 23º DIP

Família registrou desaparecimento no 23º DIP. Foto: Reprodução/Facebook

Manaus - A família do estudante Yuji Marques Matsue, 16, está a procura do adolescente desde a tarde desta terça-feira (21), após ele ter desaparecido, por volta das 14h, do estacionamento da Unimed Manaus, localizada na Av. Prof. Nilton Lins, bairro Parque das Laranjeiras, zona centro-sul da cidade.

De acordo com a irmã de Yuji, Ayume Matsue, ele foi ao hospital com a mãe dele, Ana Cristina Bahia Marques Matsui, onde ficou esperando por ela no carro. Quando a mãe do adolescente voltou, ela encontrou a porta do passageiro aberta e o celular de Yuji no banco de trás.

A mãe do estudante registou um Boletim de Ocorrência (B.O) no 23º Distrito Integrado de Polícia (DIP), e pede colaboração na divulgação da imagem dele. Quem tiver informações sobre o paradeiro de Yiju pode ligar para o número: (92) 98216-3803 ou (92) 98837-8101.