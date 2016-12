Família realiza ato e pede prisão do suspeito de matar dono de estância

Amigos também participaram do ato, que lembrou aniversário da vítima. O homem foi morto a facadas, no último sábado, após cobrar aluguel atrasado de inquilino

Amigos e familiares lembram o aniversário da vítima, que seria comemorado nesta quinta, e pedem justiça e agilidade na prisão do suspeito do crime. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - Familiares e amigos do empilhador e dono de estância Davi Socorro da Silva Souza, 50, morto com duas facadas, na noite do último sábado (24), no bairro Zumbi 1, zona leste de Manaus, realizaram um ato na noite desta quinta-feira (29), para lembrar o aniversário da vítima, que seria comemorado nesta quinta, e pedir justiça e agilidade na prisão do suspeito do assassinato.

Davi foi assassinado após cobrar o aluguel atrasado de um inquilino dele, identificado como João Batista Barroso, que segue foragido. O irmão da vítima, o Pe. Isaac Souza, informou que a missa foi uma homenagem ao irmão, que sempre foi um homem generoso. “Nossa celebração foi para lembrar o homem que ele foi, nessa data que comemoramos o aniversário do Davi”, disse.

O outro irmão de Davi, o pedreiro Laércio da Silva Souza, 49, informou que, na última terça-feira (27), esteve na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) para prestar depoimento sobre o assassinato. “A família quer que esse homem que matou meu irmão seja preso. Além de irmão, ele era meu melhor amigo”, comentou.

Antes da celebração da missa de sétimo dia, que foi antecipada para lembrar o aniversário do empilhador, familiares e amigos fizeram um ato na frente de uma igreja, no Zumbi 1, com cartazes de pedidos de justiça. “Meu marido sempre foi um homem bom. O bandido que fez isso já morava na estância há mais de 3 anos, e tirou a vida do meu marido”, disse a viúva de Davi, a dona de casa Tereza Gomes da Silva, 39.

Segundo Laércio, na próxima semana, a família deve voltar à DEHS para prestar novo depoimento sobre o caso e obter informações sobre o andamento das investigações.