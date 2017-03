Família é rendida por homens armados durante assalto, no Novo Aleixo

Segundo as vítimas, durante a ação, criminosos chegaram a agredir alguns dos familiares com chutes e 'coronhadas'. Objetos roubados somam, pelo menos, R$ 200 mil

Casa foi invadida por três homens armados. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - Três homens armados renderam uma família com dez pessoas, na tarde deste domingo (26), durante um assalto, na Rua Jataizinho, no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus. A família calcula um prejuízo de, pelo menos, R$ 200 mil, devido ao roubo, segundo informaram, à reportagem, dois dos familiares rendidos, que pediram para não ter os nomes divulgados.

Segundo um adolescente, de 17 anos, os bandidos conversavam, entre si, decidindo se manteriam a família viva. De acordo com o adolescente, os homens deram ‘coronhadas’, chutes e tapas na cabeça de alguns dos rendidos. O familiar acrescentou que, após o roubo, o trio fugiu com a S10 branca, de placa PHE-1535, da família. As assaltantes também levaram, segundo o adolescente, joias, seis celulares, videogame, perfumes e uma mochila.

De acordo com outra vítima, uma mulher de 48 anos, os bandidos estavam tentando pular o muro da casa quando um parente da família, que mora em outra casa, localizada na mesma rua, viu a ação dos bandidos. Ele ligou para os familiares, avisando sobre a tentativa de invasão no local, quando foi visto pelos bandidos, e se trancou em casa. A mulher informou, ainda, que os assaltantes o perseguiram, arrombaram a casa dele e o pegaram.

Ainda segundo ela, ao retornar, com o parente, à casa da família, os bandidos renderam o dono da casa, que havia saído para tentar checar a informações que o parente havia passado sobre a invasão. Dois dos bandidos estavam armados e, após render os dois homens, exigiram dinheiro e ordenaram que todos da família ficassem na sala da casa.

A mulher relatou também que, além das dez pessoas, outra mulher estava tomando banho dentro do banheiro da casa e não foi percebida pelos criminosos. Entre os familiares rendidos, segundo a mulher, havia sete adultos, sendo quatro homens e três mulheres, além de três meninos, de 3 anos.

Os familiares acreditam que o trio estava observando a casa há alguns dias. “Vi alguns caras rondando nossa casa”, disse o adolescente, recordando o momento em que entrava na casa, à noite, há cerca de três dias. A família acionou policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Os familiares informaram que iriam registrar o caso na Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD).