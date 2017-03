Mãe busca filha desaparecida há cinco dias em Manaus

Karine de Sousa Gato, 17, foi vista pela última vez na última quinta-feira. Foto: Arquivo pessoal

Manaus - Familiares da estudante Karine de Sousa Gato, 17, procuram por ela que foi vista, pela última vez, há cinco dias pelos parentes, segundo informou a mãe da adolescente, a auxiliar de serviços gerais Maria Vanderlene Gonçalves de Sousa, 39.



A mãe da estudante disse que saiu para trabalhar, ao 12h da última quinta-feira (9), e não encontrou a adolescente em casa quando retornou do trabalho. “Cheguei a ver ela arrumando algumas coisas e dobrando roupas, mas nem desconfiei”, afirmou Maria, acrescentando que vizinhos viram a menina esperando ônibus na comunidade Nobre, no bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus.



Segundo a auxiliar de serviços gerais, a garota entrou em contato apenas com uma irmã, que mora no Pará. “Na ligação, uma outra garota mandava ela desligar o telefone”, afirmou Maria Vanderlene, acrescentando que a família suspeita que Karine estivesse em um bar.

O desaparecimento foi registrado na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). Quem tiver informações sobre o paradeiro de Karine pode ligar para os familiares da estudante, por meio dos números 99169-0868 e 99152-9373.