Familiares lamentam tragédia que matou mãe e filhas em deslizamento de terra

Manaus - "Perder um ente querido já é muito difícil e doloroso. Agora, imagina perder quatro de uma vez só em uma tragédia?", desabafou David Costa Protásio, 35, irmão de Maria do Socorro Protásio, 42, que morreu na manhã da última terça-feira (27), em um deslizamento de barranco sobre a casa dela, na Rua 11 de Setembro com a Rua Abraão, na comunidade Nova Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, zona leste de Manaus. As três filhas dela, de 14, 10 e 8 anos também morreram soterradas.

O velório das vítimas ocorreu na manhã desta quarta-feira (28), em uma igreja evangélica, na Rua T1, bairro Compensa, zona oeste de Manaus. Familiares, amigos e desconhecidos prestavam condolências na cerimônia.

Segundo David Protásio, há 20 anos, que Maria morava na comunidade. "A ficha ainda não caiu, as filhas dela: Samiele Costa Castro, 10, Samila Costa Castro, 8, Samile Costa Castro, 14, que também faleceram nessa tragédia", disse o familiar, que ressaltou que Sabrina Costa Protásio, 17, Samir Costa Castro, 13, e o marido de Maria, estão em estado de choque.

Conforme Protásio, os sobrinhos não conseguem falar sobre a tragédia e estão muito abalados. "Estamos dando todo o apoio possível. A família deles perdeu tudo com essa chuva", relatou.

O pastor Raimundo José informou que Maria do Socorro era uma mulher evangélica que todos os domingos estava na igreja. "Era uma mulher que ajudava na obra de Deus. As quartas e quintas estava por aqui. Era muito batalhadora", destacou o amigo de Maria.

A Secretária Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh) prestou assistência a família com o SOS Funeral e auxílio de uma assistente social.

"Ontem dormi com minha família em um colchão molhado. Perdi tudo", disse o auxiliar de serviços gerais Ronildo Toscano, 43, que era vizinho de Maria e teve a casa alagada no local onde ocorreu o deslizamento de terra. Segundo ele, mais quatro famílias estão desabrigadas e necessitando de ajuda no local.