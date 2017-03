Em Manaus, famílias e empresas ‘colhem’ benefícios com o reaproveitamento da água

Evitar o desperdício é a ordem em casas, empresas e colégios que reutilizam a água para, por exemplo, regar plantas, lavar pátio, instalações sanitárias e sentem no bolso e no meio ambiente as vantagens

Na casa do advogado Bruno Hidalgo, cada ar-condicionado enche dois baldes de água, por dia, que é reaproveitada em outras atividades. Foto: Reinaldo Okita

Manaus - Cada gota conta. Seja na conta de água ou na preservação do meio ambiente, famílias e empresas de Manaus mostram a importância da economia do recurso natural. Comemorado nesta quarta-feira (22), o Dia Mundial da Água foi idealizado pela Organização das Nações Unidas (ONU) para a sociedade refletir sobre a preservação do recurso natural.

Na casa do advogado Bruno Hidalgo, 26, a água que escorria do ar-condicionado encontrou um destino sustentável. A infiltração que já atacava as paredes deixou de ter o custo de uma reforma e, agora, serve para limpar a casa e regar as plantas na casa da família do advogado. A ideia do pai do advogado foi muito simples, mas eficaz.

“Colocamos baldes para conter a infiltração e vimos que acumula muita água. Usamos para regar as plantas, lavar o pátio, lavar louça e já nos salvou uma vez quando a adutora estourou aqui na rua e ficamos sem água”, explicou.

Por dia, cada ar-condicionado, segundo o advogado, enche dois baldes de água e, embora a economia na conta de água seja tímida, já fez diferença na vida da família.

“É importante a economia, principalmente, mas também nos poupou de ter que fazer uma obra, fazer reboco, ou até ter que estar azulejando a parede. Resolvemos colocando um balde e de R$15 em R$15 por mês, no final já dá uma boa diferença”, ressaltou.

Empresas

O restaurante McDonald’s da Avenida Djalma Batista, zona centro-sul de Manaus, também adotou um sistema de captação de água do ar-condicionado. Na empresa, a economia já funciona com êxito há cinco anos. Com a medida, o restaurante afirmou que consegue economizar até mil litros de água por dia, que é utilizado na irrigação do jardim, lavagem das calçadas e banheiros.

A água que sai da tubulação dos aparelhos de ar-condicionado do restaurante é captada em dois reservatórios. Antes, a água dos aparelhos era completamente desperdiçada. O restaurante ainda adota um controle diário do consumo. Os técnicos anotam, todo dia, a quantidade de água utilizada. Se esse consumo sobe além do previsto é feita uma vistoria para verificar se há vazamentos ou qualquer problema que esteja contribuindo para o desperdício. Para o empreendimento, essas são medidas que contribuem diretamente para a economia e, principalmente, preservação da água.

Já o colégio Martha Falcão, faz reuso de águas das chuvas para instalações sanitárias e irrigação de jardim.

Outra empresa que promove a reutilização da água é a Samsung. A fábrica de celulares do Polo Industrial de Manaus (PIM) inaugurou, em outubro do ano passado, um Laboratório de Pesquisa e Tratamento para Reuso de Água em parceria com a Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Fucapi).

Segundo a Samsung, o projeto, ainda em fase inicial, já permite que a água seja tratada e reutilizada para fins de irrigação dos jardins da fábrica, resfriamento do telhado da unidade fabril e para utilização em banheiros, nas descargas dos vasos sanitários.

“Este projeto pretende criar alternativas para melhorar o processo de uso dos recursos hídricos, impactando na melhoria da sustentabilidade da indústria e, futuramente, sendo replicado em comunidades vizinhas”, disse em nota a empresa.

Além da estação de tratamento, a Samsung ainda mantém um projeto de voluntariado em que funcionários fazem a retirada de lixo dos rios próximos a comunidades ribeirinhas.