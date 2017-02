FCecon registra 980 mil procedimentos em Manaus

Média mensal foi de 81,6 mil procedimentos na unidade. Foto: Acervo-DA

Manaus - O Governo do Estado, através da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), registrou, em 2016, cerca de 980 mil procedimentos, sendo 2,5 mil deles, cirurgias oncológicas para o combate ao câncer. Segundo o diretor-presidente da instituição, cirurgião oncológico Marco Antônio Ricci, a média mensal foi de 81,6 mil procedimentos, incluindo ambulatoriais e hospitalares.

“Esse dado demonstra o quão importante é nossa instituição enquanto polo regional de atendimento. Alguns setores registraram aumento na oferta de tratamento, a exemplo da Radioterapia, o que só foi possível através de investimentos relevantes feitos pelo Governo do Estado, com o objetivo de fortalecer a Política de Atenção Oncológica na região e promover melhorias na assistência ao paciente com câncer”, frisou.

A estatística aponta uma média de 211 cirurgias/mês na unidade hospitalar, a maioria voltada ao tratamento de diversos tipos de câncer em estágios variados. Nessa área, especificamente, Ricci explica que foram registrados avanços, como a realização de procedimentos videolaparoscópicos para o tratamento do câncer de colo uterino, que agrega mais qualidade de vida às pacientes, proporcionando uma recuperação mais rápida.



Serviços

Outro serviço que se destacou em 2016 foi o de Radioterapia Abelardo Pampolha, que realizou 52,5 mil procedimentos. O Serviço de Oncologia Clínica, por sua vez, registrou 14.525 atendimentos, quase três mil a mais que em 2015. “Só o nosso Laboratório de Análises Clínicas, alcançou, sozinho, mais de meio milhão de procedimentos (525,8 mil) ao longo do ano, o que nos dá uma média de 21,9 mil ao dia”.

Os demais serviços que ajudaram a compor a estatística, são: Odontologia, Serviço Social, Pronto Atendimento, Terapia da Dor e Cuidados Paliativos, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Anatomia Patológica, Nutrição, Enfermagem, Psicologia, Médico, Endoscopia, Imagenologia, Hematologia, Farmácia, entre outros.



Expectativa



Nos próximos dias, a FCecon passará a operar com um novo aparelho de tomografia, totalizando dois equipamentos do tipo. Além disso, ganhará, no primeiro semestre, mais um equipamento de braquiterapia, utilizado na modalidade de tratamento radioterápico para o combate ao câncer de colo uterino, o mais incidente entre as amazonenses. Os reforços, aliados à chegada de novos servidores, aprovados em concurso público, ajudará no aumento da oferta.

Outro fator que contribuirá para melhorias na Política de Atenção Oncológica do Amazonas, conforme o diretor-presidente da unidade hospitalar, será a construção de um Hospital Dia, na área ao lado da FCecon, no bairro Dom Pedro, que otimizará dois importantes serviços da instituição: o de Oncologia Clínica, com o aumento de vagas para quimioterapia, e o de cirurgias de pequeno porte.