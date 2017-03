No AM, feijoada beneficente é promovida para ajudar jornalista em luta contra o câncer

O jornalista faz tratamento desde outubro, em São Paulo, após ser diagnosticado com tumores no fígado e cérebro. Foto: Reprodução/Facebook

Manaus - Uma feijoada beneficente para ajudar no tratamento contra o câncer do jornalista amazonense Paulo Ricardo vai ser realizada a partir das 11h deste domingo (5), na rua Barão de Anajuba, nº 263, Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona centro-sul de Manaus. O ingresso será vendido por R$ 25.

O jornalista faz tratamento desde outubro, em São Paulo, após ser diagnosticado com tumores no fígado e cérebro. O organizador do evento, o fotógrafo Antonio Lima, disse que o objetivo, além de arrecadar dinheiro, é mostrar solidariedade ao amigo jornalista que luta contra a doença.

"Queremos reunir amigos e pessoas sensibilizadas para mandar energias positivas ao nosso amigo Paulo Ricardo", disse Lima, que cedeu a casa e vai fazer a famosa "feijoada do velhinho", em prol do jornalista Paulo Ricardo.

Quem não puder ir à feijoada mas quiser ajudar pode fazer depósito em dinheiro para a conta bancária do jornalista Paulo Ricardo, pela agencia da Caixa Econômica Federal, de número 3099, Operação 013, Conta Corrente 7503-5.

Mais informações sobre o evento beneficente podem ser obtidas por meio do número (92) 99312-2371.

O jornalista agradeceu o apoio dos amigos em um vídeo, assista: