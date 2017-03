Feirante é assassinada com tiro nas costas no quintal de casa, em Manaus

Segundo o sobrinho da vítima, Aroldo Celestino, 45, Raimunda estava fechando a porta da casa dela e preparava-se para ir com o marido no momento do crime Foto: Raquel Miranda

Manaus - A feirante Raimunda Celestina Maquiné, 53, foi executada com um tiro nas costas, por volta das 3h desta terça-feira (14), no quintal da casa dela, na Rua Natal, comunidade José Bonifácio, no bairro Colônia Santo Antônio, zona norte de Manaus. O motivo e o autor do crime ainda são desconhecidos na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Segundo o sobrinho da vítima, Aroldo Celestino, 45, Raimunda estava fechando a porta da casa dela e preparava-se para ir com o marido, que não teve o nome divulgado, para a feira da Aparecida, zona sul da capital, quando foi assassinada.

“O meu tio que encontrou o corpo dela. Ela estava indo trabalhar e toda terça-feira fazia isso. Foi um tiro nas costas. Os policiais que estavam lá no local disseram que isso foi uma execução”, disse o sobrinho da feirante.

A mulher de Aroldo, a dona de casa Eda Rodrigues, 44, também desconhece o motivo do crime. De acordo com ela, a mulher estava casada há 35 anos e há 25 anos trabalhava com feirante em Manaus. “Não sabemos o que aconteceu. Nem cheguei a ouvir o tiro aqui de casa”, destacou Rodrigues, que morava no mesmo terreno de Raimunda.

Um morador, que preferiu não se identificar, de 35 anos, revelou que no último domingo (12), a vítima e o marido discutiram dentro do terreno, mas não sabe se esse foi o motivo do assassinato.

Irmão da vítima

O irmão de Raimunda, Francisco Celestino Maquiné, foi assassinado há 20 anos, em Manaus, por conta de uma briga por terreno. De acordo com familiares, Francisco foi morto em uma emboscada. Até hoje, o caso não foi solucionado pela Polícia Civil.

Depoimento

Conforme informações de investigadores da DEHS, todos os parentes que estavam dentro da casa serão ouvidos na especializada. O marido da vítima também prestará esclarecimentos, pois foi o primeiro a encontrar a mulher morta no quintal da casa do casal.