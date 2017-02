Feto é encontrado em saco de lixo no aterro sanitário de Manaus

Caso ocorreu no aterro sanitário municipal no quilômetro 19, na Rodovia AM-010. Foto: Thiago Monteiro

Manaus - Um feto, de três meses, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (13), no aterro sanitário municipal, no quilômetro 19, na Rodovia AM-010, segundo a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp).

Conforme a Semulsp, um operador de máquinas de um carro coletor, que não teve o nome divulgado, encontrou o feto durante a triagem dos sacos de lixo. Segundo o órgão, o funcionário, que trabalha para uma empresária terceirizada, rasgou o saco plástico e chamou o supervisor do aterro sanitário para avisar sobre o ocorrido.

Policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados ao local, por meio do 190 do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), que deram apoio no local.

O caso será investigado pelo 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP), que buscas pistas da mulher que abortou e jogou o feto em um saco de lixo.

O feto foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, zona norte.