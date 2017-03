Fiéis celebram Dia de São José com procissão debaixo de chuva, em Manaus

Os devotos saíram do Santuário Arquidiocesano de São José Operário às 17h30 e percorreram as avenidas Sete de Setembro e Presidente Castelo Branco

Cortejo passou pela ponte na Avenida Sete de Setembro, no Centro. Foto: Reinaldo Okita

Manaus - Mesmo embaixo do chuvisco constante deste domingo (19), milhares de devotos de São José acompanharam a procissão no Centro que fez parte das celebrações de 19 de março, em Manaus. Os fiéis saíram do Santuário Arquidiocesano de São José Operário às 17h30 e percorreram as avenidas Sete de Setembro e Presidente Castelo Branco. A estimativa é que aproximadamente dez mil pessoas participaram do cortejo.

Muitos levavam mensagens de agradecimentos e pedidos pela saúde física e financeira da família. A costureira Tananir de Oliveira fez questão de levar o filho de sete meses vestido com roupas parecidas com a da época em que viveu o santo para agradecer e pedir pela saúde do bebê. “Hoje é especial porque fiz promessa pra engravidar, depois que ele nasceu descobrimos uma cardiopatia, e ele fará uma cirurgia em breve”, contou. Tanair está confiante no poder das orações. “São José já intercedeu antes por mim e pela minha filha e agora vai ajudar meu filho”, disse.





Esta é a primeira vez que a comemoração conta com uma procissão saindo da igreja, segundo o pároco do Santuário, padre João Benedito Cunha. “Nos outros anos, sempre fazíamos uma concentração no Centro Cultural Povos da Amazônia (CCPA), mas este ano decidimos mudar e trazer para nossa igreja, para o nosso bairro, todas as atividades comemorativas. E decidimos então, realizar a nossa procissão”, explicou.

A mudança foi aprovada pela funcionária pública, Marli Leite da Silva, que conta estar em tratamento contra o câncer há vinte anos e há cinco anos ela não perde nenhuma novena de São José. “Antes era bem mais difícil, não tinha onde estacionar, era apertado e o sacrifício era bem maior para estarmos lá e, esse ano depois que nossa igreja virou Santuário é nossa obrigação sair de frente dela”, disse.





O Dia de São José é comemorado anualmente em 19 de março e celebra a figura do "pai terreno" de Jesus Cristo e esposo de Maria. José de Nazaré ou José, o Carpinteiro é um dos santos mais venerados pela Igreja Católica em todo o mundo. Considerado o padroeiro das Igrejas Ortodoxa, Anglicana e Católica, São José também é o "padroeiro dos trabalhadores" e "padroeiro das famílias".