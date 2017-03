Mãe e filha ficam presas em ferragens após acidente de carro, na zona sul

Caso aconteceu na manhã deste sábado, na avenida General Rodrigo Otávio. Foto: Kamilla Vieiralves

Com colaboração de Kamilla Vieiralves (Atualizada às 10h30)

Manaus - Raimunda Cardoso de Lima, 73, e a filha dela, Cláudia Lúcia Cardoso Lima, 46, ficaram presas em ferragens, na manhã deste sábado (25), ao se envolver em um acidente de trânsito, na avenida General Rodrigo Otávio, bairro Crespo, zona sul da capital, nas proximidades da Bola da Suframa. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) solicitou apoio do Corpo de Bombeiros para a retirada das vítimas, que foram encaminhadas conscientes ao Hospital Pronto Socorro 28 de Agosto, na zona centro-sul.

De acordo com Francisco Osivam Pereira, motorista de outro carro envolvido no acidente, de idade não divulgada, as duas mulheres saiam de um posto de gasolina e se preparavam para fazer um retorno, quando ele freou. O carro delas colidiu com o canteiro central e perdeu controle, indo parar na rua ao lado, segundo o motorista.

"Tá tudo bem comigo, só o airbag que explodiu e o coração tá meio acelerado. Agora imagina, eu, um pai de família. Se eu tivesse a 100km/h teria sido pior", contou, acrescentando que não houve colisão entre os dois veículos. Segundo o motorista, a condutora do outro veículo pode ter se assustado o que resultou na colisão com o canteiro.

As vítimas foram conduzidas conscientes ao HPS 28 de Agosto, pelo Samu, mas o estado de saúde delas não foi informado, até a publicação desta matéria. O trânsito na via foi liberado.