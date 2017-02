Pai e filha são mortos a tiros em Coari; polícia investiga como latrocínio

Dentista e a filha foram rendidos e assassinados a tiros, na tarde de hoje, em Coari. Foto: Reprodução

Manaus - O dentista Francisco Ferreira Barros, 72, e a filha dele, Glaucia Raissa Antony Barros, 25, foram assassinados, no início da tarde desta quinta-feira (16), no município de Coari (a 366 quilômetros de Manaus). De acordo com o coordenador do Departamento de Polícia do Interior (DPI), Mariolino Brito, a polícia investiga o crime como latrocínio (roubo seguido de morte), mas não descarta a suspeita do crime ter sido uma execução. Os criminosos fugiram do local levando dois celulares.

Segundo informações do Comando de Polícia do Interior (CPI), dois suspeitos chegaram à casa do dentista, na Rua 2 de Agosto, e renderam a nora dele, de 26 anos, junto com o neto, uma criança de seis anos, que foram colocados dentro de um quarto e deixados trancados, após terem o celular roubado.

Em seguida, renderam o dentista e a filha, Glaucia, em outro quarto. De acordo com informações da nora, repassadas pela Polícia Civil, Francisco chegou a reagir a abordagem e se negou a entregar o celular exigido pelo criminoso. O suspeito efetuou quatro disparos, sendo que três atingiram o tórax do dentista e um a cabeça da filha. Os dois morreram no local.

Após os disparos, o suspeito fugiu, na companhia de outro homem, em uma moto levando dois celulares. Ainda na tarde desta quinta, o coordenador do CPI informou que a PC vai enviar para Coari uma equipe para ajudar o delegado Interativo da cidade, Mauro Duarte, a investigar o crime.