'Filho encomendou morte do pai por R$ 5 mil', diz delegado sobre duplo homicídio em Coari

No aeroporto, o suspeito negou o envolvimento na morte do pai, mas disse que mantinha uma relação conturbada com o pai. Foto: Caíque Varella

Manaus – Glaucio Luiz Antony Barros, 29, o Neto, encomendou a morte do pai, Francisco Ferreira Barros, 72, por R$ 5 mil. A informação é do delegado Especializado em Homicídios e Sequestros, Juan Valério. O idoso foi morto a tiros, junto com a filha Rayssa Antony Barros, 23, no último dia 16, em Coari (a 365 quilômetros de Manaus) durante um assalto simulado.

Conforme o delegado, Neto, que era filho adotivo, planejou o crime após saber que o pai havia vendido uma casa e dividiria o dinheiro em parte iguais com outros três filhos. "O Neto ficaria com uma menor parte já que o pai daria mais dinheiro a filha Rayssa, para que ela retomasse o curso de Medicina que fazia na Bolívia. Ele planejou matar o pai para que pudesse ficar com uma porcentagem maior da divisão desse dinheiro", disse Valério.

O plano era apenas matar o pai. De acordo com o delegado, o suspeito contratou Kaysoney Pena da Silva, 21, o Neyzinho por R $ 5 mil, que, em seguida, chamou João Oliveira da Silva, 26, o Joãozinho, para executar o plano.

De acordo com o delegado, Joãozinho informou, em depoimento, que invadiu a casa simulando um assalto e, quando atirou em Francisco, a filha Rayssa entrou no local e ele atirou nela também. "Ele diz que foi contratado para matar um homem. Afirma que não sabia que era o filho que queria matar o pai e diz que se soubesse que era isso, não teria aceitado o 'serviço'", informou Juan.

Na manhã desta terça-feira (21), Neto foi trazido para Manaus. De acordo com o delegado, ele foi transferido por motivos de segurança. No aeroporto, o suspeito negou o envolvimento na morte do pai, mas disse que mantinha uma relação conturbada com ele. "Eu vou provar minha inocência", afirmou Neto.

O delegado destacou que Neto também negou a autoria do crime em depoimento. "Ele nega, mas, além do depoimento dos presos e das testemunhas, temos elementos robustos que comprovam a participação dele nesse crime. Ele criou um álibi de sair da cidade dias antes do crime, mas já havia deixado tudo planejado e retornou após as mortes, mas tudo indica ele como autor desse crime", afirmou Valério.