Pai e filho são presos suspeitos de matar industriário com sete tiros

Ademir Ramos Marques, 40, foi executado no sábado (11), no bairro Cidade Nova; de acordo com a ex-mulher da vítima, crime ocorreu por conta de uma discussão

Marcelo Rodrigues da Silva, 41, foi preso e o filho dele, de 17, foram capturados pela polícia após denúncia. Foto: Divulgação/ PM

Manaus - Marcelo Rodrigues da Silva, 41, foi preso e o filho dele, de 17 anos, apreendido, na noite de segunda-feira (13) por suspeita de envolvimento no homicídio do industriário Ademir Ramos Marques, 40, que foi executado com sete tiros no último sábado (11), no conjunto Boas Novas, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. Com a dupla a polícia apreendeu na noite da última segunda-feira, a arma usada no crime e drogas, segundo o capitão da Polícia Militar (PM) Renan Carvalho, do Comando de Policiamento Especializado (CPE).

Conforme a ex-mulher de Ademir, a comerciante Sheila Chagas, 39, o crime ocorreu por conta de R$ 100 referente à reforma de um chapéu de palha do conjunto Boas Novas. “O Ademir já tinha dado a parte dele e quando foi cobrar esse homem (Marcelo) houve uma discussão entre os dois. Ele e o filho invadiram a casa do Ademir e o mataram”, disse Chagas.

De acordo com o capitão Renan Carvalho, pai e filho foram presos em um apartamento, na Rua 156, bairro Cidade Nova, após uma denúncia anônima para o whatsapp da Ronda Cândido Mariano (Rocam). Segundo o PM, Marcelo e o filho entregaram a arma utilizada no crime uma pistola de calibre 380 milímetros, com três munições.

Ao fazer uma revista no apartamento os policiais encontraram uma porção de cocaína, material para embalagem de drogas e duas balanças de precisão.

O delegado Jeff Mac Donald, do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) informou que a dupla foi autuada por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Segundo ele, em relação ao assassinato os dois foram levados para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), onde foram indiciados pelo crime ao industriário.