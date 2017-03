Fiscalização da Visa recolhe mais de 300kg de carne para análise, em Manaus

Vistoria foi motivada pela operação nacional da Polícia Federal 'Carne Fraca'. Foto: Sofia Lorrane/Divulgação

Manaus - Cerca de 350kg de carne foram recolhidos para análise de laboratório, na tarde desta segunda-feira (20), durante fiscalização da Vigilância Sanitária de Manaus (Visa Manaus) realizada em frigoríficos na zona centro-sul de Manaus. De acordo com a Visa Manaus, por meio de assessoria de imprensa, os produtos recolhidos apresentavam alterações na data de validade, coloração modificada, e local de resfriamento inadequado.

A ação teve início por volta de 14h30, em um supermercado localizado no bairro Flores, zona centro-sul, onde foram encontradas embalagens com alterações na data de validade. Segundo fiscais da Visa Manaus, alguns produtos estavam fatiados e colocados em uma nova embalagem, sem a data de fabricação, perdendo assim a garantia do produto.

Outros dois frigoríficos também foram fiscalizados para verificar as condições de higiene, validade dos produtos, integridade da embalagem, coloração da carne, e resfriamento. De acordo com o diretor da Visa Manaus, Fernando Branco, as fiscalizações são feitas diariamente e também com base em denúncias.

“A qualidade das carnes embaladas a vácuo, que vem de outros estados, é medida pela vigilância federal, que faz a inspeção na hora da fabricação. O nosso controle de carne regional é feito por uma inspeção estadual”, disse.

A fiscalização, na capital, foi motivada pela operação nacional da Polícia Federal "Carne Fraca", que apontou irregularidades em alguns dos principais frigoríficos e distribuidores do país. Denúncias podem ser feitas pelo disque-denúncia do órgão, através do 0800-0920-123.