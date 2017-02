Roupa de folião pega fogo após encostar em fogão de barraca durante banda em Manaus

Caso ocorreu na tarde de domingo, durante a Banda do Boulevard; homem sofreu queimaduras leves

Mulher tentou apagar o fogo da roupa do folião. Foto: Reinaldo Okita

Manaus - O brilho da 30ª edição da Banda do Boulevard, realizada no domingo (19) em Manaus, poderia ter sido apagado se um acidente envolvendo um folião não fosse rapidamente contornado pelo público no local.

Por volta das 17h, um folião viu suas roupas em chamas após encostar em um fogão de uma barraca de comida presente na Avenida. As pessoas que estavam próximas ao folião começaram a tentar apagar o fogo jogando cerveja e outras bebidas nas roupas.



Rapidamente, os policiais presentes no local levaram o folião ao posto médico da Banda. O homem sofreu leves queimaduras e passa bem.



Foto: Reinaldo Okita