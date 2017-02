Foragido do Compaj capota carro roubado com bebê de 8 meses dentro

Foragido perdeu controle do veículo enquanto fugia em direção ao Conjunto Baixada Fluminense. Foto: Divulgação/PM

Manaus - O foragido do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) Dione da Silva de Souza, 25, foi recapturado, na tarde deste sábado (11), após colidir com o meio fio e capotar o veículo que estava dirigindo, com um bebê de oito meses dentro. O foragido estava fugindo da polícia quando perdeu controle do veículo e ocasionou o acidente. O bebê foi conduzido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Pronto Socorro da Criança da Zona Leste, conhecido como Joãozinho, e apresentou apenas uma leve escoriação na perna.

De acordo com a Polícia Militar, por meio de assessoria de imprensa, o foragido começou a ser perseguido por policiais da Força Tática na avenida Max Teixeira, zona norte, e perdeu controle do veículo enquanto fugia em direção ao Conjunto Baixada Fluminense, na Cidade Nova, zona norte. Ele estava dirigindo um Honda Civic cinza, de placa NOY 3260.

Após revista no veículo, foi encontrada uma arma de brinquedo e o bebê de 8 meses. A mãe da criança, a doméstica Maria Angela de Souza, 22, foi acionada para acompanhá-la nos procedimentos posteriores, no Joãozinho.

Segundo a PM, em consulta via CIOPS, foi constatado que Dione tinha um mandado de prisão em aberto, do regime fechado do Compaj. Ele apresentava algumas escoriações leves, devido o capotamento do veículo. A proprietária do veículo foi acionada e reconheceu o homem como autor do assalto. Dione foi preso e encaminhado ao 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para realizar os procedimentos legais.