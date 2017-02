Foragido do Compaj há mais de três anos é recapturado no Educandos

A equipe chegou até o detento após denúncia encaminhada ao número 181. Foto: Divulgação/Seaop

Manaus - O fugitivo do regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) Walkeniton Barker Modesto, 34, foi recapturado por policiais da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), na tarde deste domingo (12). De acordo com secretário Orlando Amaral, o presidiário foi localizado em frente da casa da companheira dele, na Rua André Carneiro do Amaral, no Educandos, na zona sul de Manaus.

Barker, segundo o secretário, estava foragido do Compaj há mais de três anos. O presidiário cumpria pena no Compaj pelo crime de tráfico de entorpecentes e tinha um mandado de prisão em aberto desde 24 de setembro de 2012.

A equipe chegou até o detento após denúncia encaminhada ao número 181 (Disque-Denúncia da SSP-AM). Nesta segunda-feira (13), ele será reencaminhado ao Compaj para cumprir pena em regime fechado.